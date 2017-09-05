رییس هیات انتخاب و داوری جشنواره بیطار معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی ناصر باکیده دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس بیطار علیرضا کریمی صارمی، از مدیران حوزه عکاسی به سمت رییس هیات انتخاب و داوری بخش عکس نخستین جشنواره تخصصی بیطار منصوب شد.

با توجه به فراخوان، مهلت ارسال آثار به این جشنواره ۱۰ شهریور به پایان رسید.

متن حکم کریمی صارمی به این شرح است:

هنرمند گرامی/ جناب آقای علیرضا کریمی صارمی

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند حضرتعالی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تخصصی به موجب این حکم به عنوان رییس هیات انتخاب و داوری بخش عکس نخستین جشنواره تخصصی بیطار (فیلم و عکس) منصوب می‌شوید.

امید است در پرتو الطاف الهی و بهره گیری از دانش و تجربیاتتان موفق و در جهت نیل به اهداف و موضوعات جشنواره که همانا برگرفته از رویکردهای سازمان دامپزشکی کشور پیرامون گسترش فرهنگ بهره‌وری از دستاوردهای دامپزشکی، افزایش سطح آگاهی جامعه، اهمیت و تاثیرگذاری این حوزه تخصصی در ارتقاء بهداشت و امنیت غذایی جامعه می‌باشد، ما را یاری فرمائید.

نخستین جشنواره فیلم و عکس «بیطار» ۱۴ تا ۱۷ مهر به دبیری ناصر باکیده در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می‌شود.