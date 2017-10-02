بزرگداشت ۲ هنرمند در جشنواره «بیطار» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت محمود کیانی فلاورجانی فیلمساز تجربی و داوود نماینده گوینده و دوبلور در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس «بیطار» برگزار می‌شود.

علاوه بر بزرگداشت این ۲ هنرمند آثاری چون «اجاره نشین‌ها»، «زاغ و روباه»، «بدون شرح»، «ماجرای شیر»، «لاک‌پشت و لک لک؛ زیستن» و «مرگ زمینی» ساخته محمود کیانی فلاورجانی در این رویداد سینمایی مرور می‌شود.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» توسط سازمان دامپزشکی با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از ۱۴ تا ۱۷ مهر به دبیری ناصر باکیده در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می‌شود.