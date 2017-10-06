جشنواره «بیطار» افتتاح شد/ افزایش شناخت مردم از وظایف دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» با حضور جمعی از سینماگران، عکاسان و مدیران دامپزشکی صبح روز پنجشنبه ۱۳ مهر در فرهنگسرای شفق افتتاح شد.

رییس سازمان دامپزشکی در آغاز این مراسم ضمن تمجید از برگزاری جشنواره فیلم و عکس «بیطار» طی سخنانی عنوان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی مانند «بیطار» شناخت مردم از وظایف دامپزشکی را افزایش می‌دهد.

در ادامه علیرضا رفیعی‌پور رییس سازمان دامپزشکی عنوان کرد: سازمان دامپزشکی در ابتدا با عنوان بیطار تشکیل و شروع به فعالیت کرد و نامگذاری این جشنواره با این عنوان بسیار هوشمندانه بوده و قابل تحسین است.

وی بیان کرد: نقش هنرمندان، اصحاب هنر و قلم در اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم درباره وظایف تاثیرگذار دامپزشکی در بهداشت و سلامت مهم است و برگزاری جشنواره هایی همچون «بیطار» شناخت مردم از وظایف دامپزشکی را افزایش می‌دهد.

سپس نمایشگاه عکس آثار بخش مسابقه جشنواره توسط رفیعی‌پور رییس سازمان دامپزشکی و ناصر باکیده دبیر جشنواره افتتاح شد و مدیران، هنرمندان و شرکت‌کنندگان از نمایشگاه عکس «بیطار» و نمایشگاه عکس‌ها و وسایل قدیمی آزمایشگاه رازی بازدید به عمل آوردند.

در این نمایشگاه ۶۵ تک عکس و ۳ مجموعه عکس از شهرهای تبریز، زابل، دزفول، مشهد، دشتستان، تهران، بیجار، اصفهان، اندیمشک، گرگان، بوکان، همدان، کرمانشاه، بویر احمد، ایلام، شیروان، میاندورود، یزد، رشت، طالش، سزنجان، سنندج، شهرکرد، بیرجند، اهر، اراک، دیوان دره، شیراز، زاهدان، قم، یاسوج در معرض دید عموم قرار گرفت.

همچنین در ادامه مراسم افتتاحیه، حاضران به دیدن فیلمی از بخش نمایش ویژه گنجینه بیطار با نام «بروسلوز» ساخته ایرج گلدوست نشستند.

نمایش فیلم‌های جشنواره از امروز جمعه ۱۴ مهرماه آغاز می شود و در سه روز برگزاری جشنواره ۳۸ اثر در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی، مستند و پویانمایی، ۹ اثر در بخش مروری بر آثار کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت دام، ۳ اثر در بخش نمایش ویژه گنجینه بیطار و همچنین در بخش مروری بر آثار محمود کیانی فلاورجانی ۶ اثر از این هنرمند به نمایش درمی آید.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» توسط سازمان دامپزشکی تا ۱۶ مهر در فرهنگسرای شفق برپا و استفاده از نمایش فیلم‌ها برای عموم علاقمندان آزاد است.