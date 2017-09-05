حیدری به ترکیب اصلی استقلال نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران یکی از حساس ترین بازی‌های یک سال اخیر خود را در چارچوب رقابت‌های جام حذفی در سیرجان پیش رو دارد. دیداری که گفته می‌شود یکی از دیدارهای دو گانه‌ مد نظر هیات مدیره برای خروج آبی پوشان از بحران توسط منصوریان است.

مشکل بزرگ علیرضا منصوریان برای این دیدار تعداد بالای مصدومان این تیم است و این موضوع نگرانی‌هایی را پیش آورده است. اما یکی از بازیکنان ثابت استقلال که به دلیل مصدومیت در این فصل برای تیمش به میدان نرفته بود، این فرصت را دارد تا با رهایی کامل از بند مصدومیت در دیدار روز جمعه این تیم به میدان برود.

خسرو حیدری مدافع با تجربه تیم فوتبال استقلال که ساعاتی قبل از اولین بازی آبی پوشان در فصل آسیب دید و هر چهار بازی این تیم را از دست داد، به شرایط آرمانی رسیده است و با توجه به حضور وریا غفوری در اردوهای تیم ملی، احتمال حضور حیدری در ترکیب ثابت آبی پوشان در این بازی حساس بسیار زیاد است.

تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه هفدهم شهریور در سیرجان به مصاف تیم گل‌گهر می‌رود.