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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

دبیر کارگروه مد و لباس:

سالانه دو میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود

سالانه دو میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس از قاچاق سالانه دو میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمید قبادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: قاچاق پوشاک به کشور در حالیست که حدود ۶۵ میلیون دلار پوشاک به طور رسمی و براساس ضوابط وارد می کنیم.

وی اضافه کرد: براساس آخرین گزارش ها از جمله گزارش مرکز آمار مصرف پوشاک و اقلام مرتبط آن مانند کیف و کفش در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

قبادی درباره حضور برندهای خارجی در بازار پوشاک کشور گفت: زمانی که شرایط نا برابر را برای این برندها (نشان ها) در مقابل تولیدات داخلی فراهم و برای آنها فرش قرمز پهن می کنیم، مردم به آنها اقبال نشان می دهند و وارد کنندگان این برندها بدون پرداخت عوارض و از راه های غیر قانونی کالای خود را به داخل قاچاق می کنند.

وی افزود: در یکسال و نیم گذشته هزینه ها را بر ای وارد کنندگان این برندها بر ای ساماندهی بازار پوشاک کشور افزایش دادیم.

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد گفت: کالاهای وارداتی که به عنوان برند وارد کشور می شود بیشتر کالاهایی است که یا اصالت ندارد یا تقلبی یا از رده خارج است و پوشاک از رده خارج بیشترین ضرر را به خریدان داخلی می زنند زیرا این کالاها در فروشگاه های اصلی و اروپایی بیش از ۵۰ یورو نیست در حالی که همان پوشاک در فروشگاه های شمال شهر تهران به قیمت های بیش از یک میلیون تومان عرضه می شود.

وی گفت: برخی از انواع پوشاک نیز در داخل تولید اما برچسب خارجی روی آنها نصب می شود که بیشتر آنها شناسایی و به آنها تذکر داده شده است.

قبادی افزود: مردم برای خرید از فروشگاه هایی که به عنوان برند (نشان) فعالند قیمت و اصالت کالاها را از پایگاه های اینترنتی آن برندها مطلع شوند.

وی اضافه کرد: برخی از کسانی که به عنوان پدرخوانده برندهای خارجی پوشاک در کشور فعالند فروشگاه هایی در مراکز تجاری مهم در اختیار دارند و فقط ۱۲ درصد از فروش خود را به عنوان اجاره بها به صاحبان آن مراکز می پردازند و اخیرا تلاش کرده اند این مبلغ به چهار درصد کاهش یابد.

وی گفت: این کار آنها برای کاهش هزینه ها و جذب بیشتر خریداران است.

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد افزود: آیین نامه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس تهیه شده و این قانون باوجود برخی اشکالات در حال اجراست اما همه مسئولیت ان بر عهده وزارت ارشاد نیست و دستگاه های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی اضافه کرد: اگر روند دولتی برای اصلاح وضع بازار برند و پوشاک وارداتی پاسخگو نباشد قوه قضاییه در این زمینه وارد عمل خواهد شد.

گلنار نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی نیز در این برنامه گفت: دست کم ۶۰ تا ۶۵ درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولید کنندگان داخلی است.

وی گفت: براساس دستورالعمل جدید واردکنندگان موظف به ثبت برندها در وزارت صنعت هستند و نمایندگی های برندهای خارجی باید اشخاص حقوقی باشند.

او اضافه کرد: نمایندگی آنها باید بدون واسطه و کالاهای وارداتی آنها شناسنامه دار باشد.

نصراللهی افزود: وارد کنندگان برندهای خارجی در قرارداد با تولید کنندگان این برندها باید موافقت آنها را برای اختصاص ۲۰ درصد از تولیدشان به تولیدکنندگان داخلی را جلب کنند و به این مقدار باید سالانه ۵ درصد اضافه شود.

وی گفت: تاکنون ۱۴ برند خارجی بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت قرارداد بسته و ثبت نمایندگی کرده اند و ۵ برند نیز در دست اقدام است.

نصر اللهی اضافه کرد: البته آنچه که از برندهای خارجی در بازار دیده می شود بسیار بیشتر است که به آنها به طور جدی تذکر داده شد و برخی تابلو های خود را که معرف برندی بود جمع آوری کرده اند.

نصراللهی افزود: کیفیت پوشاک تولید داخل در مقایسه با گذشته بسیار مناسب شده اما مشکل تولید کننده داخلی رقابت نابرابر با پوشاک وارداتی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی گفت: در ابلاغ دستورالعمل ثبت برندهای خارجی افزودن بر حمایت از تولید کننده داخلی از حقوق مصرف کننده نیز حمایت کرده‌ایم.

وی افزود: از ۱۴ نشان ثبت شده ۵ نشان (برند) اروپایی است.

نصراللهی اضافه کرد: با توجه به بازار اشتغال و ارزش افزوده صنعت پوشاک می توانیم با در دست گرفتن این بازار مزیت های خوبی را برای کشور در عرصه ایجاد کنیم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن تجارت تلاش می کنددر ساخت و سازهای جدید مراکز تجاری فضای بیشتری به تولید کنندگان داخلی اختصاص یابد.

شاهرخ جعفری تولید کننده پوشاک نیز در این برنامه گفت: اگر واردات پوشاک براساس چارچوب باشد تولید کنندگان داخلی در فضای مناسبی فعالیت می کنند.

وی افزود: اکنون صاحبان مراکز تجاری برای افزایش ارزش آن مرکز تمایل دارند از برندهای خارجی استفاده کنند و این مسئله موجب شده است که مافیا در موضوع واردات برندهای پوشاک ایجاد شود.

او تصریح کرد: اکنون یک وارد کننده صاحب ۲۷ برند و دیگری وارد کننده ۱۴ برند است.

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این برنامه گفت: براساس بازدیدهای میدانی تولید کنندگان داخلی ۷۰ درصد نیاز بازار پوشاک را تامین می‌کنند، اما باید موانع را از سر راه تولید کنندگان داخلی برداریم.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده پشت تولید و عرضه کننده پوشاک را به خاک مالیده است.

رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اضافه کرد: روزانه ۳۰ گروه نظارتی بر واحدهای عرضه کننده پوشاک به همراه بازرسان ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اصناف و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نظارت می کنند.

وی گفت: به فروشگاه هایی که پوشاک خارجی بدون شناسنامه عرضه می کنند دو هفته فرصت داده می شود تا وضعیت این پوشاک را تعیین و تکلیف و برای آن شناسنامه ارائه دهد و در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 4079048

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