به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمید قبادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: قاچاق پوشاک به کشور در حالیست که حدود ۶۵ میلیون دلار پوشاک به طور رسمی و براساس ضوابط وارد می کنیم.

وی اضافه کرد: براساس آخرین گزارش ها از جمله گزارش مرکز آمار مصرف پوشاک و اقلام مرتبط آن مانند کیف و کفش در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

قبادی درباره حضور برندهای خارجی در بازار پوشاک کشور گفت: زمانی که شرایط نا برابر را برای این برندها (نشان ها) در مقابل تولیدات داخلی فراهم و برای آنها فرش قرمز پهن می کنیم، مردم به آنها اقبال نشان می دهند و وارد کنندگان این برندها بدون پرداخت عوارض و از راه های غیر قانونی کالای خود را به داخل قاچاق می کنند.

وی افزود: در یکسال و نیم گذشته هزینه ها را بر ای وارد کنندگان این برندها بر ای ساماندهی بازار پوشاک کشور افزایش دادیم.

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد گفت: کالاهای وارداتی که به عنوان برند وارد کشور می شود بیشتر کالاهایی است که یا اصالت ندارد یا تقلبی یا از رده خارج است و پوشاک از رده خارج بیشترین ضرر را به خریدان داخلی می زنند زیرا این کالاها در فروشگاه های اصلی و اروپایی بیش از ۵۰ یورو نیست در حالی که همان پوشاک در فروشگاه های شمال شهر تهران به قیمت های بیش از یک میلیون تومان عرضه می شود.

وی گفت: برخی از انواع پوشاک نیز در داخل تولید اما برچسب خارجی روی آنها نصب می شود که بیشتر آنها شناسایی و به آنها تذکر داده شده است.

قبادی افزود: مردم برای خرید از فروشگاه هایی که به عنوان برند (نشان) فعالند قیمت و اصالت کالاها را از پایگاه های اینترنتی آن برندها مطلع شوند.

وی اضافه کرد: برخی از کسانی که به عنوان پدرخوانده برندهای خارجی پوشاک در کشور فعالند فروشگاه هایی در مراکز تجاری مهم در اختیار دارند و فقط ۱۲ درصد از فروش خود را به عنوان اجاره بها به صاحبان آن مراکز می پردازند و اخیرا تلاش کرده اند این مبلغ به چهار درصد کاهش یابد.

وی گفت: این کار آنها برای کاهش هزینه ها و جذب بیشتر خریداران است.

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد افزود: آیین نامه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس تهیه شده و این قانون باوجود برخی اشکالات در حال اجراست اما همه مسئولیت ان بر عهده وزارت ارشاد نیست و دستگاه های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی اضافه کرد: اگر روند دولتی برای اصلاح وضع بازار برند و پوشاک وارداتی پاسخگو نباشد قوه قضاییه در این زمینه وارد عمل خواهد شد.

گلنار نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی نیز در این برنامه گفت: دست کم ۶۰ تا ۶۵ درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولید کنندگان داخلی است.

وی گفت: براساس دستورالعمل جدید واردکنندگان موظف به ثبت برندها در وزارت صنعت هستند و نمایندگی های برندهای خارجی باید اشخاص حقوقی باشند.

او اضافه کرد: نمایندگی آنها باید بدون واسطه و کالاهای وارداتی آنها شناسنامه دار باشد.

نصراللهی افزود: وارد کنندگان برندهای خارجی در قرارداد با تولید کنندگان این برندها باید موافقت آنها را برای اختصاص ۲۰ درصد از تولیدشان به تولیدکنندگان داخلی را جلب کنند و به این مقدار باید سالانه ۵ درصد اضافه شود.

وی گفت: تاکنون ۱۴ برند خارجی بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت قرارداد بسته و ثبت نمایندگی کرده اند و ۵ برند نیز در دست اقدام است.

نصر اللهی اضافه کرد: البته آنچه که از برندهای خارجی در بازار دیده می شود بسیار بیشتر است که به آنها به طور جدی تذکر داده شد و برخی تابلو های خود را که معرف برندی بود جمع آوری کرده اند.

نصراللهی افزود: کیفیت پوشاک تولید داخل در مقایسه با گذشته بسیار مناسب شده اما مشکل تولید کننده داخلی رقابت نابرابر با پوشاک وارداتی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی گفت: در ابلاغ دستورالعمل ثبت برندهای خارجی افزودن بر حمایت از تولید کننده داخلی از حقوق مصرف کننده نیز حمایت کرده‌ایم.

وی افزود: از ۱۴ نشان ثبت شده ۵ نشان (برند) اروپایی است.

نصراللهی اضافه کرد: با توجه به بازار اشتغال و ارزش افزوده صنعت پوشاک می توانیم با در دست گرفتن این بازار مزیت های خوبی را برای کشور در عرصه ایجاد کنیم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن تجارت تلاش می کنددر ساخت و سازهای جدید مراکز تجاری فضای بیشتری به تولید کنندگان داخلی اختصاص یابد.

شاهرخ جعفری تولید کننده پوشاک نیز در این برنامه گفت: اگر واردات پوشاک براساس چارچوب باشد تولید کنندگان داخلی در فضای مناسبی فعالیت می کنند.

وی افزود: اکنون صاحبان مراکز تجاری برای افزایش ارزش آن مرکز تمایل دارند از برندهای خارجی استفاده کنند و این مسئله موجب شده است که مافیا در موضوع واردات برندهای پوشاک ایجاد شود.

او تصریح کرد: اکنون یک وارد کننده صاحب ۲۷ برند و دیگری وارد کننده ۱۴ برند است.

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این برنامه گفت: براساس بازدیدهای میدانی تولید کنندگان داخلی ۷۰ درصد نیاز بازار پوشاک را تامین می‌کنند، اما باید موانع را از سر راه تولید کنندگان داخلی برداریم.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده پشت تولید و عرضه کننده پوشاک را به خاک مالیده است.

رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اضافه کرد: روزانه ۳۰ گروه نظارتی بر واحدهای عرضه کننده پوشاک به همراه بازرسان ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اصناف و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نظارت می کنند.

وی گفت: به فروشگاه هایی که پوشاک خارجی بدون شناسنامه عرضه می کنند دو هفته فرصت داده می شود تا وضعیت این پوشاک را تعیین و تکلیف و برای آن شناسنامه ارائه دهد و در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.