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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

یک شوک دیگر به استقلال؛

شجاعیان مصدوم شد و بازی حذفی را از دست داد!

شجاعیان مصدوم شد و بازی حذفی را از دست داد!

یکی دیگر از بازیکنان تیم استقلال مصدوم شد و دیدار جام حذفی این تیم مقابل گل گهر را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شوک بزرگ دیگری که به تیم استقلال وارد شد، مصدومیت داریوش شجاعیان هافکب تکنیکی این تیم بود. داریوش شجاعیان بر اثر ضربه‌ای که در جریان یکی از تمرینات روزهای گذشته استقلال به زانویش وارد شده بود، احساس درد کرد و به همین دلیل در تمرین امروز آبی پوشان هم حضور نداشت. 

شجاعیان قطعا به بازی حذفی آبی پوشان در سیرجان نخواهد رسید، اما احتمال این که به دیدار این تیم در لیگ برتر برابر پارس جنوبی جم برسد زیاد است. 

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه هفدهم شهریور مقابل گل گهر سیرجان در سیرجان به میدان می رود. 

کد مطلب 4079356

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