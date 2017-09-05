به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می شود که کمتر از یکساعت تا شروع این مسابقه حدود ۴۰ هزار هوادار وارد ورزشگاه شده اند.

* دروازه بانهای تیم ملی در فاصله یک ساعت مانده به آغاز بازی همراه با الکساندر لوپز مربی خود وارد چمن ورزشگاه شدند تا بدن هایشان را گرم کنند. در این دیدا علیرضا بیرانوند وظیفه حراست از دروازه تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد.

* تعدادی تماشاگر چینی هم در محوطه آزادی حضور داشتند و به دنبال بلیت طبقه اول ورزشگاه بودند. آنها حتی از خبرنگاران درخواست داشتند که با کارت خبرنگاری داخل ورزشگاه شوند!

*بازیکنان دو تیم در فاصله ۴۰ دقیقه مانده به آغاز بازی وارد ورزشگاه شدند.

*همزمان با ورود بازیکنان، داوران ژاپنی نیز به داخل چمن آمدند و بدنهایشان را گرم کردند.

* ورود کارلوس کی روش با تشویق های بی امان هواداران همراه بود. کی روش با ایستادن کنار زمین، شخصا روی گرم کردن بازیکنان نظارت داشت.

* بازیکنان نیمکت نشین تیم ملی نیز همزمان با سایر بازیکنان به گرم کرد بدن های خود پرداختند.