۴ سال از دست رفت؛ دولت همچنان برای حل مشکل مسکن برنامه ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم» (دولت سایه)، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، مهندس علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی، دکتر اقبال شاکری نماینده مردم تهران درچهارمین دوره شورای شهر تهران، مهندس مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم، مهندس فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن، مهندس مهدی ساسانی کارشناس حوزه حمل و نقل و مرتضی محمودی کارشناس حوزه شهرسازی حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: در برنامه دولت از یک سو بر حقوق شهروندی تکیه شده است و از سوی دیگر امنیت و آرامش را ازجمله اهداف اساسی دولت شمرده است با توجه به اینکه مسکن به عنوان یک حق شهروندی و مولفه مهمی برای امنیت و آرامش شهروندان اهمیت دارد بررسی شود دولت برای تحقق این ادعاها در زمینه مسکن چه کارنامه ای داشته و چه برنامه ای دارد و ببینیم دولت در پیگیری شعارها و وعده های خود چقدر جدی است؟

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اهمیت دیگر مسکن در ایجاد اشتغال و فعال شدن سایر بخش های اقتصاد کشور است همچنانکه عدم فعال بودن بخش مسکن مساوری با بیکاری و رکود در اقتصاد است.

جلیلی خاطرنشان کرد: آقای روحانی سومین اصل برنامه دولت خود را رعایت کامل حقوق شهروندی بیان کردند و گفتند دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» لذا امروز دولت باید بگوید برای این حق شهروندی و این اصل قانون اساسی چه کارنامه ای در چهارسال گذشته داشته و چه برنامه ای برای چهارسال آینده دارد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حق هر دولتی است که از طرح های قبلی مانند مسکن مهر انتقاد داشته باشد اما نمی توان برای موضوع مهمی مانند مسکن هیچ برنامه و جایگزینی نداشت و اکنون بعد از ۴ سال آقای روحانی در ابتدای کار دولت دوازدهم می گوید: «امیدواریم دولت سریع تر از پروژه مسکن مهر خلاص شود و بعد بتوانیم مسیر درستی برای مسکن انتخاب کنیم.» که این جمله نشان میدهد هنوز راهبرد و برنامه مشخصی برای تامین مسکن مردم وجود ندارد.

وی گفت: آقای روحانی از یک سو می گوید مردم به برنامه های رییس جمهور رای دادند و از سوی دیگر می گوید: «از روز اول دولت یازدهم با تاکید گفتم در شورای هماهنگی هم به ایشان (وزیر مسکن) گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. ایشان نظراتی داشت و دنبال کرد ولی آنچه من از ایشان می خواهم این است که این مساله حل شود.» خوب است امروز گزارش داده شود این برنامه رییس جمهور برای بافت های فرسوده در چهارسال گذشته چقدر محقق شده است و در چهار سال آینده وزیر شما چه برنامه ای برای نوسازی این بافتها دارد؟ و چرا در ۴ سال گذشته برنامه شما اجرا نشد؟

جلیلی تاکید کرد: جدای از آنچه در برنامه های وزارت مسکن آمده است بر مبنای شعارهای رییس جمهور و نیز تکالیفی که اسناد بالادستی بویژه برنامه ششم برای دولت تعریف کرده است به طور جد عملکرد این وزارتخانه درباره کمک به تامین حق مسکن شهروندان سایه به سایه مورد رصد قرار خواهد گرفت و مطالبه خواهد شد.

لازم به ذکر است در این جلسه تنها به موضوع «مسکن» پرداخته شد و مسایل مرتبط با «راه و شهرسازی» در جلسه ای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.