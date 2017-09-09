یک بازیکن پرسپولیس اجازه خروج از فرودگاه امارات را پیدا نکرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان فوتبال پرسپولیس بعد از ظهر امروز وارد دبی شد ولی با توجه به اشتباهی که اماراتی ها در صدور روادید هافبک پرسپولیس داشتند وی با تاخیر به سرخپوشان ملحق می شود.

بنابر اعلام پندار خمارلو، سرخپوشان ساعت ۱۴ امروز شنبه پس از انجام تشریفات پرواز فرودگاه دبی را به قصد باشگاه ایرانیان ترک کردند. این در حالی بود که محسن ربیع خواه به دلیل بروز اشتباهی در روادیدش تا زمان حل مشکل در فرودگاه ماند.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس در این باره گفت: موضوع به تفاوت تاریخ تولد ربیع خواه در گذر نامه و روادید باز می گردد که با توجه به ارسال کپی گذرنامه از سوی باشگاه، این اشتباه از جانب خود سفارت امارات بود که در حال پیگیری و حل آن هستیم.