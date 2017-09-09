بازی سختی در برابر فولاد داشتیم/ هدف ما جام حذفی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مفتخر شامگاه امروز پس از پیروزی تیمش در برابر فولاد خوزستان و صعود به مرحله بعد جام حذفی فوتبال کشور در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: فولاد تیم خوب و بزرگی در فوتبال کشور به شمار می رود و امروز ما روز سختی را در برابر تیم تجربه کردیم. ما در این بازی واقعاً چشم به ضد حملات دوخته بودیم تا بهترین شیوه برتری در خانه فولاد همین است.

وی افزود: خوشحالم که این بازی را بردیم و به مرحله بعد جام حذفی صعود کردیم. لازم است از بازیکنان خودم هم تشکر کنم چون آنها بازی خوبی را از خود نشان دادند ولی تیم ما هنوز راه زیادی را تبدیل شدن به یک تیم خوب را دارد.

سرمربی ایرانجوان بوشهر افزود: واقعیت امر این است که تمرکز ما روی لیگ یک است و برای جام حذفی در اولویت دوم ما قرار دارد.

مفتخر عنوان کرد: ما به دنبال رفع کردن نقاط ضعف خود هستیم تا بتوانیم نماینده شایسته ای برای فوتبال بوشهر در رقابت های لیگ دسته اول باشیم.

وی تاکید کرد: باید بیشتر کار و تمرین کنیم. بازیکنان جدیدی هم به تیم ما اضافه شدند و امروز خوب بازی کردیم. این موضوع نشان می‌دهد که تیم ما پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های یک‌هشتم نهایی جام حذفی شامگاه امروز در استادیوم غدیر اهواز، تیم های فولاد خوزستان و ایران جوان بوشهر به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم دسته اولی ایران جوان موفق به شکست رقیب لیگ برتری خود داشت و حذف تیم های لیگ برتری از گردونه رقابت های لیگ برتر را تکمیل کرد.