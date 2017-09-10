به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد: توطئه کشتار مسلمانان این بار در میانمار نشان می دهد که اسلام ستیزی و سناریوی فشار بر مسلمانان وآواره سازی پیروان دین مبین اسلام با جدیت از سوی افراط گرایان غربی و شرقی دنبال شده و در سکوت نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر، این توطئه جهانی با شدت و وقاحت بیشتری دنبال می شود.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

«همانها که به ناحق از خانه های خود بدون هیچ دلیلی اخراج شدند جز اینکه می‌گفتند پروردگار ما الله است، و اگر خداوند بعضی از آنها را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه‌ ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدادر آن بسیار برده می‌شود، ویران می‌گردد و خداوند کسانی را که او را یاری کنند (و از آئینش دفاع نمایند) یاری می‌کند، خداوند قوی و شکست ناپذیر است. (آیه 40 سوریه مبارکه حج)»

توطئه کشتار مسلمانان این بار در میانمار نشان می دهد که اسلام ستیزی و سناریوی فشار بر مسلمانان وآواره سازی پیروان دین مبین اسلام با جدیت از سوی افراط گرایان غربی و شرقی دنبال شده و در سکوت نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر، این توطئه جهانی با شدت و وقاحت بیشتری دنبال می شود.

«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با ابراز تاسف عمیق از کشتار بیرحمانه مسلمانان میانمار و آواره سازی مردم مظلوم این کشور از وطن خود که برخلاف همه موازین حقوقی و انسانی است، یادآوری می کند که سرپوش گذاشتن غرب ونهادهای باصطلاح حقوق بشری بر روی این فاجعه و چشم بستن بر نسل کشی بیرحمانه مسلمانان نشان می دهد که این نهادها به جای آنکه جلوی این کشتارهای وقیحانه را بگیرند، به عنوان ابزاری در دست نظام سلطه وقدرت های زیاده خواه غربی، علیه کشورهای مستقلی همچون جمهوری اسلامی ایران توطئه کرده وبیانیه مداخله جویانه صادر می کنند.

از یاد نباید برد که سناریوی نسل کشی مسلمانان تنها در میانمار دنبال نشده و ردپای این نقشه شوم در سایر کشورها نیز دیده می شود. در یمن هزاران کودک بیگناه قربانی تجاوز نظامی عربستان سعودی شده و هزاران تن از مردم گرفتار بیماری وبا شده اند درسوریه در عراق و درافغانستان و پیش از این در بوسنی توطئه نسل کشی مسلمانان باچراغ سبز قدرتهای اهریمنی جهان وحمایت پیدا وپنهان نظام سلطه روی خونخواران و دیکتاتورهای سفاک تاریخ را سفید کرده است. اما نکته متفاوت و قابل توجه درباره کشتار بیرحمانه مسلمانان میانمار این است که این جنایت ها در کشوری رخ می دهد که در راس نظام سیاسی آن شخصی قرار گرفته است که جایزه صلح نوبل دریافت کرده است! اگر اعطاکنندگان این جوایز به راستی قائل به توسعه صلح جهانی هستند، باید با پذیرش اشتباهات وجنایات دولت میانمار و محکوم کردن سکوت وقیحانه در برابر کشتار مظلومانه مسلمانان در این کشور، جایزه صلح نوبل را از عامل اصلی حمایت از این جنایت ها پس بگیرند.

با این همه روشن است، آنها که با اغراض سیاسی جوایز صلح نوبل را اعطا می کنند، نه فقط هیچ انگیزه ای برای دفاع موثر از صلح جهانی ندارند، بلکه در پشت پرده، از جنایت علیه مسلمانان حمایت می کنند و در واقع، طراح اصلی این جنایات، همان طراحان جایزه صلح نوبل هستند تا در پس اینگونه اقدامات نمایشی و تزئینی، برنامه اسلام هراسی و جریان نسل کشی مسلمانان را توجیه نمایند.

در شرایطی که دولت میانمار در برابر نسل کشی مسلمانان که با حمایت وپشتیبانی همه جانبه ارتش آن کشور صورت میگیرد، سکوت کرده و نهادهای حقوق بشری نشان داده اند که هیچ اراده ای در پیگیری قتل عام مسلمانان ندارد، وظیفه دولت های اسلامی است که به جای همراهی با رژیم صهیونیستی وسکوت در قبال کشتار مسلمانان چه در فلسطین و یمن و چه در میانمار، در برابر نسل کشی پیروان پیامبر خاتم (ص) بپاخاسته و دست کم با تشکیل اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس سران اسلامی، عزم خود را برای جلوگیری از کشتار مردم بیگناه میانمار نشان دهند.

مدعیان وجود اختلاف میان شیعه و سنی و همان ها که شیعیان را متهم به قتل اهل تسنن می کنند! با چشم بستن بر روی کشتار مسلمانان میانمار، نشان داده اند که مساله آنها، نه شیعه و سنی، بلکه انفعال در برابر خواست اربابان غربی است. همان ها که می خواهند به مدد ضعف و جاه طلبی دولت های مرتجع عربی و به اصطلاح اسلامی، مسلمانان را تحت فشار قرار داده و چه در میانمار و چه در عراق و سوریه، آواره شان کنند.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» از دولت محترم جمهوری اسلامی انتظار دارد تا در قبال مصائبی که بر مردم مسلمان میانمار می گذرد، بی تفاوت نبوده وبه وظیفه انسانی، شرعی وانقلابی خود با جدیت بیشتری عمل کرده و ضمن حمایت از مردم مسلمان میانمار وتلاش موثر دیپلماتیک برای توقف جنایت علیه آنان، به آوارگان و پناهجویان این کشور کمک کرده و به سکوت وبی عملی غیر قابل توجیه در برابر جنایات رخ داده در میانمار پایان دهد.

بی شک اقدام بین المللی و فشار دیپلماتیک علیه مدعیان آمریکایی و اروپایی حقوق بشر و تلاش برای تجمیع آراء و اراده جهانی خصوصا کشورهای مسلمان برای برخورد با دولت میانمار و حمایت از مسلمانان مظلوم آن کشور در حال حاضر یکی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی در حوزه خارجی است. از سوی دیگر باید یادآور شد که قوه قضاییه نیز مسئول پیگیری حقوقی و تعقیب قضایی دولت و ارتش میانمار در مجامع حقوقی جهانی است و انتظار میرود حداکثر تلاش حقوقی خود را برای جلوگیری از این نسل کشی ظالمانه به کار گیرد.

واقعیت آن است که اگر امروز به طور قاطع با توطئه نسل کشی در میانمار و سایر نقاط جهان مقابله نشود، روند کشتار مسلمانان به سایر کشورها تسری خواهد واز این رو جهان اسلام خصوصا ملت های مسلمان و از جمله ملت ایران باید از راه های مختلف به ویژه تظاهرات وراهپیمائیهای گسترده و اعلام انزجار عمومی در رسانه ها به ویژه فضای مجازی این حرکت را محکوم کرده و دولت وارتش میانمار را که از سوی دولت امریکا ورژیم صهیونیستی به طور همه جانبه حمایت می شود، تحت فشار قرار دهند و باجمع آوری و ارسال کمک های انسانی، حمایت خود را از مردم مظلوم میانمار اعلام نمایند.

گروه های مردمی، احزاب سیاسی، تشکل های دانشجویی و همه نیروهای انقلاب نیز در کنار آحاد مردم و دولت جمهوری اسلامی وظیفه دارند تا در افشای این ظلم جهانی که امروز بر مسلمانان می رود، نقش خود را ایفا کنند و ابعاد پنهان پروژه اسلام ستیزی که از سوی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی با شدت تمام در حال پیگیری است را تشریح نمایند.

ملت بزرگ وانقلابی ایران به عنوان ملتی پیشرو در دفاع از حقوق مسلمانان ومظلومان، باید بار دیگر رسالت انقلابی خود در دفاع از ملت های بیگناه را ایفا کرده و چون همیشه نشان دهد که انقلاب اسلامی فراتر از قومیت، نژاد و مذهب، مخالف کشتار انسانهای بیگناه در هر نقطه از جهان است.

ما بر این باوریم که وعده الهی در قدرت یابی مستضعفین در جهان بی شک محقق خواهد شد و روسیاهی جنایات علیه مستضعفان در میانمار، یمن، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان وسایر نقاط بر چهره آنهایی خواهد ماند که با همه ادعاهایی که در دفاع از صلح و حقوق بشر دارند، از هیچ کوششی برای جنگ افروزی وکشتار بیگناهان دریغ نمی کنند.