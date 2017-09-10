به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، در سومین دوره جشنواره شعر نیاوران و در بخش ترانه در مجموع ۲۹۰ قطعه اثر به دبیرخانه شعر نیاوران ارسال شد که ۱۹۲ قطعه در بخش آزاد و ۹۸ قطعه در بخش ویژه توسط محمد علی بهمنی عبدالجبار کاکائی و سعید امیر اصلانی داوری شدند.

محمد علی بهمنی شاعر و رئیس شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از داوران بخش ترانه سومین جشنواره سراسری شعر نیاوران در گفتگویی با ذکر این مطلب که ترانه‌هایی که امروز به دبیرخانه جشنواره شعر نیاوران رسیده است، میراثی برای آیندگان خواهد بود خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی آثاری می‌شنویم که دارای ضعف‌های کلامی‌بسیار است که ما را رنج می‌دهد. برگزارکنندگان کنسرت‌ها از آنجا که می‌خواهند تنها نشاط در برنامه حاکم باشد، تا کلام خوب، آثاری بشدت ضعیف را مورد حمایت قرار می‌دهند. از این رو و در حال حاضر به جز چند خواننده که خودشان تمایل دارند آثار و ترانه‌های با ارزش را بخوانند بقیه کارها فاقد ارزش‌های لازم هستند.

این شاعر پیشکسوت که در دوره‌های قبل جشنواره شعر نیاوران جزو داوران بخش شعر کلاسیک بود در ادامه صحبت‌هایش افزود :خوشبختانه در این جشنواره ترانه‌های بسیار خوبی خواندم و اگر ظرفیت جشنواره اجازه میداد قطعا آثار بیشتری را انتخاب می‌کردم. جشنواره شعر نیاوران هر سال با سال گذشته اش متفاوت است. این جشنواره خیلی بیشتر از آن که فکر کنیم تاثیر گذار است چرا که آثار افرادی را می‌بینیم که صاحب اندیشه و خرد هستند.

وی ادامه داد: کاش این گونه آثار بعد از اعلام نتیجه نهایی داوران تا مرحله اجرا حمایت شود. من فکر میکنم کسانی که جشنواره‌ای با این کیفیت و چنین هوشمندانه برگزار می‌کنند در ادامه می‌توانند شرایطی را فراهم آورند تا آثار منتخب خوانده شود و به گوش مردم برسد.

محمد علی بهمنی در پایان صحبت‌هایش در خصوص آثار رسیده به بخش ویژه جشنواره شعر نیاوران، صلح جهانی و محیط زیست نیز گفت: آثار دریافتی در این بخش رضایت بخش بود. مسایلی این چنینی اگر برای یک شاعر به صورت یک دغدغه ذهنی باشد حتما از دل آن آثار خوب وتاثیر گذاری بوجود می‌آید. ولی اگر به نفر موضوعی تحمیل شود نباید انتظار اثر فاخر داشت. تفاوت شعر ساختن با آفرینش ادبی در همین جاست. اگرشاعری اثری از آفرینش‌های خودش را ثبت کند، هر کسی آن اثر را بخواند قطعا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

عبدالجبار کاکائی نویسنده، شاعر و یکی دیگر از داوران بخش ترانه سومین دوره جشنواره شعر نیاوران با اشاره به این نکته که مداومت در برگزاری جشنواره‌هایی از این دست نتایج مثبت زیادی به همراه خواهد داشت که یکی از آن‌ها توجه جدی چهره‌های خاص و جدی به آن است گفت: جشنواره‌هایی که به صورت جسته و گریخته برگزار می‌شوند محل رجوع عامه هستند. اما جشنواره‌های جدی‌تر که باعث تغییر و تحول در جامعه ادبی می‌شوند و صاحبان ‌قلم‌ به آن جشنواره مراجعه می‌کنند مثل جشنواره «شب‌های شهریور» که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار می‌شد و یاجشنواره شعر «فجر» از جمله جشنواره‌های معدودی هستند که خوب برگزار می‌شوند. جشنواره شعر نیاوران هم از جمله همین جشنواره‌هاست

وی کیفیت بالای آثار رسیده در بخش ترانه را یک اتفاق نادر در این جشنواره توصیف کرد و ادامه داد: معمولا و در اکثر جشنواره‌ها، در بخش ترانه، ضعیف‌ترین آثار به خاطر مشکل رسم‌الخط ترانه و وزن شعر به دبیرخانه جشنواره‌ها ارسال می‌شود. در سومین دوره جشنواره شعر نیاوران شاهد این اتفاق نبودیم چرا که آثار از جهت کیفی خوب و رضایت بخش بودند.

کاکائی همچنین در خصوص معیارهای ارزشگذاری ترانه در جشنواره شعر نیاوران گفت: مهم‌ترین ملاک برای من، چون سلایق داوران با هم متفاوت است، سلامت زبان آثار بود. همچنین شاعر باید چنان با وزن درگیر شود که زبان را در راحت‌ترین و درست‌ترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهد. یعنی از درگیری با زبان کوتاه نیامده باشد. دیگر آنکه شاعر باید غیرت زبان داشته باشد. شاعری که غیرت زبانی نداشته باشد به هر شکلی حتی با حذف بخش اصلی از جمله و کلمه، مصرع را سر هم می‌کند.

وی افزود: کسانی که به دبیرخانه جشنواره اثر می‌فرستند باید اثرشان ارزش ادبی و متنی داشته باشد. نه ارزش موسیقیایی. برای شرکت در جشنواره‌ای که قرار است به ترانه شاعر نمره دهند باید ترانه عروضی باشد. وزن خوب در آن رعایت شده باشد. باید ترانه‌دارای مفاهیم شاعرانه‌ قوی باشد چراکه قرار است داور آن را بخواند و قرار نیست از طریق موسیقی ترانه شنیده شود. جشنواره‌باعث رو آمدن شعر محاوره و در واقع زبان معیار گفتاری می‌شود. از این حیث بد نیست که اتفاقا زبان معیار گفتار ما هم در عرصه فن‌آوری شعر و از نظر ادبیت کلام یک تکانی بخورد بلکه رشد کند و پیشرفته‌تر و بهتر بشود.

این شاعر نام آشنای کشور در پایان صحبت‌هایش با یادی از مرحوم افشین یدالهی داور دو دوره گذشته بخش ترانه جشنواره شعر نیاوران ابراز داشت: افشین یدالهی آدمی‌بود که اگر بخواهیم یک صفت عارفانه هم برایش در نظر بگیریم در مقام صبر بود. با افراد و جریان‌های متفاوت ارتباط برقرار می‌کرد. پرخاشگر نبود. زود از کوره در نمی‌رفت. دشمن تراشی نمی‌کرد. آدم ملایمی‌بود که با آدم‌های متفاوت یعنی از طیف‌ها و منشور رنگ‌های مختلف و فکر و اندیشه ارتباط داشت. در آفرینش جملات شاعرانه وجملات موسیقیایی جزو سرآمدها بود. کم داریم آدم‌هایی که جملات شاعرانه را روی جملات موسیقیایی بگذارند. او دغدغه‌های مثل عرفان و وطن داشت که تقریبا دغدغه‌های جدی جامعه بود.

آئین پایانی سومین جشنواره شعر نیاوران سه شنبه ٢٨ شهریور ماه ساعت ١٧ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران با حضور شعرا و شاعران برگزیده و نویسندگان نام آشنای کشور برگزار می‌شود.