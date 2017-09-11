استرداد اموال مسروقه به مالباخته تکمیل چرخه مبارزه با سرقت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مسعود منفرد در اختتامیه دوره آموزشیافسران پی جوی سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور، اظهار داشت: در حال حاضر پلیس آگاهی رویکرد آموزش محوری را در راستای ارتقاء ماموریت ها دنبال می کند، به طوری که مجتمع آموزشی این پلیس، در مقاطع مختلف زمانی، دوره های آموزشی را با حضور اساتید برجسته برون و درون سازمانی برگزار می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرقت بخش اعظمی از کل جرایم ارجاعی به مجموعه پلیس آگاهی را در برمی گیرد، افزود: لذا نقش افسران پی جوی سرقت در این راستا و فرایند مبارزه و کشف سرقت بسیار حائز اهمیت می باشد.

جانشین پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه "اقدامات پیشگیرانه" در ارتقاء احساس امنیت، مبارزه و کاهش سرقت بسیار اثر گذار است، خطاب به کارآگاهان پلیس تصریح کرد: سرقت از هر فردی به نوعی باز خوردهایی در رفتار مالباخته ایجاد می کند، به طور مثال ؛ فردی که در آغاز یک روز، متوجه سرقت خودرویش می شود در این فرایند ممکن است دچار ناراحتی یا رفتارهای عصبی شود که در نهایت این ناراحتی و یا عصبانیت را به کل جامعه منعکس کند، بنابراین با رویکرد پیشگیرانه می توان میزان ناراحتی و خشونت در جامعه را کاهش داد که این مهم نیازمند همکاری و تعامل مردم با نیروی انتظامی و توجه به هشدارها و توصیه های پلیسی است.

این مقام ارشد انتظامی،مبارزه با سرقت را یکی از اولویت ماموریت های پلیس آگاهی عنوان کرد و گفت: بر مبنای این اولویت بندی در صددیم بتوانیم ۱۰ درصد از میزان جرم سرقت را در جامعه هدف کاهش دهیم که این اتفاق بدون جدیت، خلاقیت و دقت نظر عوامل پلیس مبارزه با سرقت امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه قرارگاه مبارزه با سرقت و نقش آن در کاهش این جرم، ادامه داد: ایده آل ما در تمامی ماموریت ها، کاهش جرم است که این مهم با نیروی کارآمد و کاردان تحقق می یابد.

سردار منفرد به تلاش و سختی کار عوامل انتظامی در ماموریت ها اشاره کرد و گفت: اشراف اطلاعاتی، تسلط افسران پی جوی سرقت و همچنین اظهار نظر کامل و بی نقص آنها در روند تکمیل پیگیری موضوع، در به نتیجه رسیدن پرونده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید براهمیت توجه پلیس به تکالیف اخلاقی در کنارعمل به وظایف شرعی و قانونی، گفت: تاکید مقام معظم رهبری در فرایند مبارزه به سرقت، استرداد اموال به مالباخته است، در واقع بازگشت اموال سرقتی به مالباخته حلقه چرخه مبارزه با سرقت را تکمیل می کند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا خطاب به عوامل انتظامی پلیس مبارزه با سرقت عنوان کرد: شما عزیزان نقش مهمی در ثبت، ضبط اموال مالباخته و همچنین تسریع در بازگرداندن آن به صاحب اصلی دارید؛ تمام تلاش خود را برای استرداد اموال مسروقه به مردم داشته باشید.

این مقام ارشد انتظامی به رعایت حقوق شهروندی، برخورد حرفه ای و اخلاق مدارانه با مردم تاکید کرد و ادامه داد: تکریم ارباب رجوع و رعایت اخلاق حتی با سارقانی که برای بازرسی و تحقیقات در اختیار ماموران قرار می گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت روند تحقیق، تجسس، مظنون گیری و... خاطر نشان کرد: دقت نظر و قاطعیت ماموران وظیفه شناس در حین خدمت باید زبانزد باشد، همواره "وظیفه شناسی" و "تهعد" باید رویکرد جدی نیروهای پلیس باشد.

سردار منفرد در پایان با اشاره به اهمیت ثبت تجارب توسط پیشکسوتان و سایرعوامل انتظامی گفت: تحریر، نگارش، ثبت تجربیات و در اختیار دیگران قرار دادن این تجارب، در رسیدن به موفقیت های سازمانی، ارتقاء سرعت کار و حتی ایجاد خلاقیت در روند انجام ماموریت ها موثر است.