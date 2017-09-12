مشکلات خدمات مخابراتی مسکن مهر شاهرود برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آی. سی. تی شهرستان‌های شاهرود و میامی در راستای پیگیری رفع مشکلات ارتباطی و مخابراتی شرق استان به میزبانی دفتر نماینده این دو شهرستان در شاهرود بابیان اینکه به‌عنوان اولین شهرستان استان در راه اندازی شبکه دولت شناخته‌شده هستیم، ابراز داشت: واحدهای مسکونی مهر در شهرک‌های فدک شاهرود، شهید بهشتی بیارجمند و ۴۰واحدی کلاته خیج آماده تحویل بوده ولی از تلفن ثابت بی‌بهره هستند که باید برای رفع این مشکلات تسریع شود.

وی با یاد آوری اینکه منطقه گردشگری مجن در ایام تعطیلات عید فطر ۱۱ هزار بازدید کننده داشت، تصریح کرد: در جنگل ابر نیز به‌صورت میانگین روزانه دو هزار نفر بازدیدکننده داریم.

فرماندار شاهرود بر ضرورت پیگیری پوشش تلفن همراه و اینترنت در جنگل ابر و آبشار مجن هم تاکید کرد و ابراز داشت: زمستان سال گذشته به دلیل عدم پوشش تلفن همراه در این منطقه مهم گردشگری امدادرسانی با مشکلاتی مواجه شد.

هاشمی افزود: امیدواریم با تصمیم‌های خوب شاهد محقق شدن پوشش کامل تلفن همراه در این دو منطقه باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از مراجعات فرمانداری را افرادی شامل می‌شود که قبض آب، برق، گاز و تلفن بنا به دلایلی به دست آن‌ها نرسیده است و به دلیل بی‌اطلاعی از پرداخت ارائه خدمات به آن‌ها قطع و دچار مشکلاتی شدند لذا باید تدبیری مانند نصب الزامی صندوق پست در خانه‌ها اندیشه شود تا قبض ارسالی برای مشترکان براثر حوادث مختلف از بین نرود.

وی از فعالیت بیش از ۲۰دفتر پست‌بانک و ۳۶ دفتر کارگزاری مخابرات در حوزه شاهرود خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۱۰۰دکل مخابراتی در سطح شهرستان نصب شده است که تعداد ۴۰ دکل در مرکز شهرستان وجود دارد اما نکته قابل توجه نگرانی شهروندان از آسیب‌های احتمالی تشعشعات این دکل‌ها برای سلامتی است که به نظر می رسد بی‌خطر بودن آنها باید توسط مراکز مرتبط با موضوع تایید و نسبت به اطلاع رسانی درست به مردم اقدام شود.

در این نشست پیرامون مشکلات حوزه ارتباطی و مخابراتی شرق استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.