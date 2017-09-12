آی تی قیمت، مرجع قیمت قطعات کامپیوتر و موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، خیلی از آدم ها بنا به نیازشون در طول روز بدنبال قیمت پرینتر، مودم، کنسول بازی، لپ تاپ و خیلی کالاهای دیگر دیجیتالی هستند و یا عده‌ای دیگر بسته به نیازشان دنبال قیمت سرور، تجهیزات شبکه، قیمت یو پی اس و دوربین مداربسته هستند.

سایت آی تی قیمت مشکلات همه این کاربران را حل کرده بطوریکه اولا در لحظه به شما قیمت هر کالایی در دنیای دیجیتال را می‌دهد یعنی در طول شبانه روز با توجه به نوسانات بازار ITGHEYMAT به شما قیمت می‌دهد و تمام کاربران میتوانند کالای مدنظر خود را با قیمتی خیلی پایین تر از بازار خرید کنند.

حالا چرا قیمت کالاها در آیتی قیمت پائین‌تر است؟

آی تی قیمت همانطور که از اسمش پیداست یک فروشگاه اینترنتی نیست و فقط به کاربران دنیای دیجیتال، قیمت می‌دهد ولی ارزانترین قیمت کالای دیجیتال را.

به گزارش ویرلن؛ در حال حاضر در وب سایت آی تی قیمت حداقل ۵۰.۰۰۰ کالای بازار آی تی وجود دارد که روی هر کالا تعداد زیادی فروشنده قیمت میگذارند که اکثرا هم واردکننده هستند خب با این روش هر فروشنده‌ای سعی دارد برای فروش بیشتر، کالای خود را ارزان تر قیمت دهد پس در این شرایط خریدار می‌تواند یک خرید جذاب را تجربه کند.

البته فروشنده نیز با فروش بیشتر سود بیشتری عایدش شود و در کل باید گفت که با آی تی قیمت، در این سایت با از بین رفتن واسطه‌ها قیمت کالای بازار دیجیتال به قیمت واقعی بدست خریدار می‌رسد و همچنین قیمت خیلی از کالاهایی که تخصصی‌تر هستند مثل انواع تجهیزات مخابراتی و رادیویی یا قیمت انواع دوربین مداربسته بهمراه لیستی از برترین وارد کننده‌های آنها در دسترس کاربران هستند.

آی تی قیمت مرجع معرفی برترین گارانتی‌های قطعات کامپیوتر، برترین گارانتی‌های گوشی موبایل، برترین گارانتی‌های تجهیزات شبکه و ماشین‌های اداری نیز هستند که شما می‌توانید با مراجعه به بخش گارانتیهای معتبر، فهرست آنها را مشاهده کنید.

اپلیکشن آی تی قیمت کار را برای شما آسان‌تر می‌کند

این اپلیکیشن فقط برای سیستم عامل‌های اندروید طراحی شده و بسیار کاربرپسند است و البته باید گفن که اپلیکیشن آی تی قیمت مانند سایت ITGHEYMAT.COM کار می‌کند، این اپلیکشین مرجع قیمت کامپیوتر و موبایل است و هیچ کالایی برای فروش ندارد و یک اپلیکیشن بازار دیجیتال بحساب می‌آید که کاربر می‌تواند با نصب آن از روی کافه بازار و گوگل پلی، قیمت تمام کالاهای بازار آیتی و قیمت گوشی موبایل را به‌صورت لحظه‌ای داشته باشد.