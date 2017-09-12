دور نخست جام بازیهای موبایلی خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره الکام گیمز تهران، جشنواره بازیهای موبایلی «بازی جام» از اردیبهشت ماه امسال به صورت سراسری، روی اپلیکیشن موبایل و با پیام «ایرانی، ایرانی بازی کن و بازی ایرانی هم کالای ایرانی است» برگزار شد.
دراین دوره از مسابقات، علاقمندان در ۵ رشته بازی موبایلی ایرانی به رقابت پرداختند.
مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات «بازی جام» با اهدای جوایزی به برندگان بخشهای مختلف مسابقه، در خلال برگزاری جشنواره الکام گیمز در باغ کتاب تهران برگزار شد و دور دوم این مسابقات نیز هماکنون همراه با این جشنواره، در باغ کتاب تهران درحال برگزاری است.
در این مراسم سید محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم حمایت از توسعه این فناوری در کشور، به فعالان صنعت بازی سازی ایرانی توصیه کرد تا با نگاهی جهانی به سمت تولید با کیفیتتر حرکت کنند تا بتوانند سیکل معیوب موجود بین نیاز بازار به بازی با کیفیت و همچنین نیاز بازیسازان به بازار مناسب را به یک فرایند مطلوب تغییر دهند.
وی گفت: در این راه ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز نیز در کنار این تولیدکنندگان، به عنوان تسهیلگر ایفای نقش می کند..
جوایز دور اول این مسابقات به برندگانی از تهران، شهر ری، اصفهان، رودسر، کاشان، تبریز، سنندج، کرمان، میانه، رفسنجان و شهریار اهدا شد.
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