«هوشنگ دوم» به چاپ چهارم رسید/عرضه ترجمه چینی«خمره»در چین

لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «خمره» از هوشنگ مرادی کرمانی یکی از آثاری است که چند سالی است مشغول چاپ و تجدید چاپ هستیم و به تازگی چاپ سیزدهم آن را راهی بازار نشر کرده ایم.

وی افزود: طی روزهای گذشته که نمایشگاه کتاب پکن برگزار می شد، ترجمه چینی این کتاب هم به همراه چاپ سیزدهمش، منتشر و عرضه شد. طی چند روز گذشته که نمایشگاه کتاب پکن برگزار می شد، چند ناشر ایرانی از جمله من از انتشارات معین، به پکن دعوت شدیم اما به دلیل درگیری هایی که داشتم به چین نرفتم. ولی طی مراسمی که در نمایشگاه تدارک دیده شد از ترجمه چینی «خمره» با حضور آقای مرادی کرمانی رونمایی شد.

این مدیر نشر در ادامه گفت: از «خمره» تا به حال بیش از ۱۰۰ هزار نسخه در ایران چاپ شده است. این کتاب تا به حال به ۱۲ زبان دنیا ترجمه و چاپ شده و علاوه بر چند اقتباس سینمایی و نمایشنامه ای از آن، بین آثار مرادی کرمانی، بیشترین جایزه را از آن خود کرده است. «خمره» و «مربای شیرین» به چینی ترجمه شده اند. ترجمه چینی «مربای شیرین» هم در نمایشگاه پکن رونمایی شد. آقای مرادی کرمانی در مراسم رونمایی قصه ای خواند و مترجم چینی کتاب هم آن را ترجمه کرد. مترجم چینی این کتاب ها، دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است.

صالح رامسری همچنین گفت: علاوه بر چاپ سیزدهم «خمره» در ایران، کتاب «تنور» هم از مرادی کرمانی به چاپ هجدهم رسیده است. همچنین «بچه های قالیباف خانه»، «نخل»، «ته خیار» و «مربای شیرین» به ترتیب به چاپ های چهاردهم، چهاردهم، یازدهم و بیست دوم رسیده اند.

مدیر انتشارات معین گفت: «هوشنگ دوم» کتابی از مرادی کرمانی است که در حال حاضر آن را برای چاپ چهارم آماده می کنیم. این کتاب در اصل ادامه کتاب «شما که غریبه نیستید» از این نویسنده است. «شما که غریبه نیستید» تا زمان آمدن این نویسنده به تهران است و پس از آن که به تهران می رسد، کتاب تمام می شود. اما «هوشنگ دوم» ادامه کتاب «شما که غریبه نیستید» است و وقایعی را روایت می کند که مربوط به پس از آمدن مرادی کرمانی به تهران هستند.

وی گفت: در «هوشنگ دوم» کریم فیضی با هوشنگ مرادی کرمانی مصاحبه کرده و او آمدنش به تهران، رفتنش به دانشکده هنرهای دراماتیک، رفتنش به مدرسه عالی ترجمه و سپس رادیو را روایت می کند. در مقطع بعدی، داستان های مرادی کرمانی در رادیو خونده می شده است. ۳ چاپ قبلی این کتاب توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده بود و از آن جایی که انتشارات معین همه کتاب های آقای مرادی کرمانی را چاپ کرده، از آقای دعایی مدیر موسسه اطلاعات خواستیم چاپ بعدی «هوشنگ دوم» هم توسط ما انجام شود. ایشان هم در این زمینه نهایت همکاری را داشت و چاپ چهارم «هوشنگ دوم» به زودی عرضه می شود.