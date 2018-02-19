لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از کتابهایی که در دست چاپ داریم و تلاش میکنیم پیش از عید نوروز 97، آن را منتشر کنیم، ترجمه میرجلال الدین کزازی از کمدی الهی اثر دانته است.
وی افزود: ترجمه آقای کزازی از این اثر اولین ترجمهای است که در قالب یک جلد منتشر میشود چون ترجمههای پیشین همگی در قالب ۳ مجلد منتشر شدهاند. ترجمههای ۳ جلدی این اثر، به خاطر پانویسها و تصاویر مفصل، با این حجم چاپ شدهاند اما ترجمهای که آقای کزازی ارائه داده، پانویس و توضیحات اضافی ندارد و توضیحات و پانویسهایی که ایشان در بازگردانیاش از کمدی الهی ارائه داده، آنهایی هستند که مترجم درج شان را ضروری تشخیص داده است. به این ترتیب، ترجمه آقای کزازی حدود ۷۰۰ صفحه شده و در قالب یک جلد منتشر میشود.
این مدیر نشر در ادامه گفت: نثر و قلم آقای کزازی یک زبان حماسی و آهنگین دارد. ایشان از واژههای غیرفارسی استفاده نمیکند. نسخه اصلی کمدی الهی هم، چنین نثری دارد و به همین خاطر بود که در نشر معین از آقای کزازی خواستیم تا ترجمهای جدید از این اثر ارائه دهد. کار این محقق روی این کتاب و ترجمه آن ۲ سال طول کشید. البته باید این کار را زودتر چاپ میکردیم ولی پیچیدگیهای خاصی که این فرایند داشت، باعث شده که در حال حاضر، و این موقع این اثر آماده چاپ بشود. یکی از دلایل طول کشیدن این مساله، حروفچینی کتاب بود.
صالح رامسری گفت: آقای کزازی، کار بازگردانی را از یک نسخه فرانسوی انجام داده ولی آن را با متن انگلیسی و ایتالیایی اثر هم تطبیق داده است. کمدی الهی به فرانسوی، پنج یا شش ترجمه دارد و آقای کزازی با مشاوره استاد حسین اسماعیلی و یک استاد فرانسوی دیگر دانشگاه استرازبورگ یکی از این نسخه ها را انتخاب کرد.
وی در پایان گفت: ترجمهای که از کمدی الهی چاپ میکنیم مصور است و تلاش داریم تا پیش از پایان اسفندماه آن را منتشر کنیم تا اگر کسی خواست به عنوان عیدی آن را به دیگران هدیه بدهد، کتاب در دسترس اش باشد.
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