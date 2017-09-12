«مسعود بارزانی» وارد کرکوک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق وارد استان کرکوک شد.

بر اساس این گزارش، استان کرکوک از جمله مناطقی است که بارزانی بر لزوم الحاق آن به اراضی اقلیم کردستان تأکید کرده بود.

به نظر می رسد که با توجه به نزدیک شدن تاریخ تعیین شده برای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، سفر بارزانی به کرکوک، بی ارتباط با همه پرسی نباشد.

گفتنی است، طبق اعلام اقلیم کردستان عراق، قرار است همه پرسی استقلال از دولت مرکزی در تاریخ 25 سپتامبر (سوم مهرماه) برگزار شود.