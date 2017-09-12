به گزارش خبرگزاری مهر، پیام معتمد با اشاره به پیشرفت ۸۹ درصدی پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار داشت: بخش خشکی فاز ۱۳ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، با پیشرفت ۸۹ درصدی نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه آن آبان‌ماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

مجری فاز ۱۳ پارس جنوبی، پیشرفت سکوها و حفاری چاه‌های گازی در این فاز را ۸۰ درصد دانست و افزود: در بخش حفاری تعداد ۳۸ حلقه چاه به منظور برداشت روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده که افزون بر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از نصب ۴ سکوی دریایی در این فاز خبرداد و گفت: در بخش تاسیسات دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی، چهار سکو نصب شده که این سکوها در صدرای بوشهر ساخته شده است.