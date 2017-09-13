به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در ستاد وزارت دفاع ضمن دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، وی را ‌فرمانده‌ای شناخته شده در بین نیروهای مسلح، برادری مومن، ولایی، سخت کوش، کاردان و توانا در انجام مسئولیت‌ها دانست‌ و گفت: امیدواریم با حضور شما دروزارت دفاع روند روبه رشد صنعت دفاعی کشور تداوم یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود مسیر حرکت پیشرفت‌های دفاعی ایران را ‌پرشتاب قلمداد کرد و افزود: نیروهای مسلح اقتدار و توانایی خود را در دفاع از نظام و میهن اسلامی و صیانت از امنیت و منافع ملی به خوبی مدیریت کرده و آن را ارتقا می‌دهند و در این مسیر متخصصان صنعت دفاعی نیز پشتوانه بسیار خوبی برای نیروهای مسلح هستند.

وی با اشاره به انتظارات فرمانده معظم کل قوا از وزارت دفاع اظهار داشت: وزارت دفاع باید برای تقویت بنیه دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به کیفیت، کمیت و نوآوری محصولات دفاعی توجه ویژه‌ای داشته باشد چرا که دشمنان امروز برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

سرلشکر باقری ‌تصریح کرد: وزارت دفاع برای ارتقای توان دفاعی کشور بایستی تمامی تمهیدات لازم را بکارگیرد و برای تقویت و تامین سلاح‌های مورد نیاز نیروهای مسلح تلاش مضاعف را در دستور کار خود قرار دهد.

امیر حاتمی وزیر دفاع نیز با تقدیر از حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح از حوزه صنعت دفاعی گفت: متخصصان صنعت دفاعی برای تحقق منویات و انتظارات فرمانده معظم فرمانده کل قوا در ظرفیت‌افزایی دفاعی و تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی را پرقدرت‌تر از گذشته ادامه خواهیم داد، افزود: در برنامه ۴ ساله پیش‌بینی شده در حوزه موشکی، هوایی، پدافندی، رزم زمینی و ... تلاش بیشتری خواهیم داشت تا قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأمین امنیت پایدار ملی، پیام لازم را به دشمنان ماجراجو بدهد.

