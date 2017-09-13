علت ریزش زودهنگام برگ درختان پسته بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ملی پسته به میزبانی هلال احمر دامغان ضمن بیان اینکه امروز باید جلوی آفت های درخت پسته را به طور اصولی بگیریم، بیان کرد: استفاده از آفت کش ها، سموم و نهادههای ژنی مقاوم در زمره ابزارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است چرا که از اتلاف تولید جلوگیری می کند.

وی افزود: باید جلوی ریزش زودهنگام برگ درختان پسته گرفته شود تا شاهد ضرر کشاورزان نباشیم و در این راه قطعا نیروی دانش بومی می تواند ما را یاری رساند.

رئیس نظام صنفی کشاورزان ایران با بیان اینکه بهترین پسته دنیا از حیث غنای مواد مغذی در آن پسته دامغان است، تاکید کرد: حیف است که تولید این محصول در کشور مورد حمایت قرار نگیرد.

ملک زاده با بیان اینکه باید در راستای صادرات این محصول گام برداریم، تاکید داشت: رفع تحریم‌ها به مثابه یک پنجره باز صادرات محصولات کشاورزی می بایست این امکان را به کشاورزان بدهد تا از ارزش افزوده تولیداتشان بهره کافی را ببرند.

وی افزود: مسئولان امروز باید راه را برای صادرات محصولات کشاورزی هموار سازند که برگزاری چنین همایش هایی می تواند مهیا گر این امر باشد.