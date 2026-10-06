ایران پایین ترین میزان ابتلا به سل را در منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و متخصصان برجسته، روز سه شنبه ۱۴ مهر در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز به کار کرد.

قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: ایران در منطقه پایین ترین میزان ابتلا به شیوع بیماری سل را دارد، این درحالی است که همسایگان شرقی ما دارای بالاترین آمار شیوع این بیماری هستند که این امر نشان‌دهنده عملکرد قابل افتخار وزارت بهداشت کشور است.

وی افزود: جای افتخار است که ایران در میان کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق، افغانستان و پاکستان دارای پایین ترین آمار بیماری سل است.

مرادی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک سد، مانع عبور سل به سایر نقاط دنیا است، اظهار داشت: این امر حاصل کارنامه موفق وزارت بهداشت طی سال های متوالی است.

وی افزود: کنترل سل تنها به عملکرد برنامه سل محدود نبوده بلکه نیازمند هماهنگی عملکرد تک تک اجزای نظام سلامت است.

دنیا با ما وارد جنگ علمی شده است

شاهین آخوند زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در افتتاحیه این کنگره گفت: در گذشته مقالات پژوهشگران ایرانی را به دلایل سیاسی رد می کردند، اما امروز کشورها با ما به طور علنی وارد جنگ علمی شده اند تا جایی که حتی اجازه ثبت مقالات را با IP ایران نمی دهند.

وی افزود: ویزا ندادن به پژوهشگران و ممانعت از خریداری حق اشتراک مجلات خارجی به دلیل تحریم ها همگی بخشی از پروژه جنگ علمی با ایران است.

آخوند زاده با تاکید بر اهمیت تعاملات بین‌المللی در حوزه پژوهش، تصریح کرد: در حالی که ۷۷ درصد پژوهش های عربستان سعودی با همکاری پژوهشگران بین المللی است که رتبه همکاری های بین المللی ایران از کشور عراق هم پایین تر است.

وی ادامه داد: همکاری های بین المللی باعث جذب سرمایه بیشتر از سراسر دنیا خواهد شد که این امر بر افزایش کیفیت تحقیقات تاثیر گذار است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: در حالی که دانشگاه تل آویو از تمام کشورها منابع مالی برای پژوهش جذب می کند که دانشگاه علوم پزشکی تهران که جزو ودانشگاه های برتر ایران است، عمده منابعش داخلی است که این امر نشانگر نداشتن تعاملات بین المللی ماست.

وی ادامه داد: ضروری است در حوزه علم و فناوری تعاملات خود را با دنیا افزایش دهیم، این درحالیست که برخی به دنبال طرح مقابله با نفوذ در کشور و کاهش همکاری های بین المللی هستند.

مرگ سالانه ۵۹ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا

محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در این کنگره گفت: آلودگی هوا سالانه بیش از ۵۹ هزار مرگ را در کشور رقم می زند و روزانه بیش از ده هزار میلیارد تومان به کشور خسارت تحمیل می کند.

وی با انتقاد از افزایش میزان آلودگی هوا و تصادفات جاده ای خواستار تلاش بیشتر دولت برای کاهش این عوامل با هدف کم شدن مرگ و میر در کشور شد.

الگوی بیمارستان مسیح دانشوری باید به سایر حوزه های درمانی تعمیم یابد

علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری و رئیس کنگره در پیامی، یادآور شد: مرکز سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری به عنوان برگزار کننده اصلی این کنگره در طول دو دهه با همکاری وزارت بهداشت، به ویژه اداره سل و جذام و بیماری های عفونی این وزارتخانه و همراهی دانشگاه های شهید بهشتی و آزاد همکاری های مشترکی داشته اند.

وی ادامه داد: این همکاری ها موجب شده که اکنون این کنگره به نهادی استوار در عرصه آموزش و پژوهش در علوم تنفسی کشور و حتی در منطقه بدل شود.

ولایتی در پیام خود تصریح کرد: تعمیم این الگو به دیگر حوزه های درمانی مستلزم مستند سازی دقیق تر تجربیات، سنجش اثر بخشی عملی و انتقال تجارب آن به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و حتی منطقه است.

دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل، تا روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ به کار خود ادامه می دهد.