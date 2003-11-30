كار اصلي ما بعد از جشنواره آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، در نشست مطبوعاتي امروزكه با حضور خبرنگاران و " محمد سرير" دبير پنجمين جشنواره موسيقي جوان در مركز موسيقي برگزار شد، وي ضمن بيان اين مطلب افزود: حمايت از گروه ها و ارتقاي آنها ، برگزاري دوره هاي آموزشي، حمايت هاي مادي و معنوي به خصوص از گروه هاي شهرستان ها و استفاده اين گروه ها براي اجرا در شهرهاي مختلف از اهداف اين جشنواره است كه پس از برگزاري آن بايد روي آنهاسرمايه گذاري لازم را انجام داد.

سريرگفت: امسال بر خلاف چهار دوره گذشته تمركز ما بر گروه نوازي است و خوشبختانه گروه هاي شركت كننده در جشنواره از شناخت خوبي در زمينه گروه نوازي برخوردار هستند

وي ادامه داد: اين جشنواره در سه بخش " موسيقي جهاني " ،" موسيقي سنتي(رديف دستگاهي) و " موسيقي علمي روز" برگزار مي شود و ما از بين 100 گروه شركت كننده از سراسر كشور، ناچار به انتخاب آثارو داوري آنها از روي نوار شديم.

وي در مورد بخش موسيقي علمي روز گفت: عليرغم تفكر قبلي ما راجع به تعداد زياد شركت كننده در اين بخش و با توجه به اينكه بحث ارسال نت قطعات و عدم همراهي آواز در اين بخش ، گروه هاي زيادي شركت نكردند و نتيجه گرفتيم كه با وجود علاقه زياد جوانان به اين بخش ، اين نوع از موسيقي در كشور به صورت علمي در نيامده است.

سرير در مورد تعداد گروه هاي شركت كننده در بخش هاي مختلف گفت: در بخش موسيقي سنتي از 60 گروه شركت كننده ، 16 گروه از شهرهاي تهران، انديمشك،مشهد، همدان ، اصفهان، قم ، زنجان، اراك و اردبيل انتخاب شدند. در بخش موسيقي جهاني از 30 گروه شركت كننده ، 18 گروه از شهرهاي تهران ، كرج ، اصفهان، تبريز و شيراز به مرحله نهايي رسيدند و در بخش موسيقي علمي روز از 25 گروه شركت كننده ، 15 گروه از شهرهاي تهران، تبريز، اهواز، اصفهان ، سمنان و اروميه انتخاب شدند.

وي در مورد شركت ديگر گروه هاي موسيقي جوان كشور در اين جشنواره گفت: بعضي از گروه ها در حيطه كار موسيقي مقامي و موسيقي نواحي بودند كه به بخش هاي خاص خود معرفي شدند ، اما از گروه برتر جشنواره موسيقي نواحي امسال براي اجرا در اختتاميه جشنواره موسيقي جوان دعوت شد ، تا بتوانيم مجموعه اي را از موسيقي جوان كشور در اين فستيوال گرد هم آوريم. سرير در مورد برنامه هاي روزهاي مختلف جشنواره گفت: روز اول جشنواره داوران به عنوان پاسخ دهندگان حضور مي يابند و شركت كنندگان اعم از هنرمندان و جوانان از آنها سوالاتشان را مي پرسند. همچنين روز12 آذرماه به موسيقي علمي روز، روز 13آذر ماه به موسيقي جهاني و روز 14 آذر ماه به موسيقي سنتي اختصاص دارد.

وي داوران جشنواره را از بهترين استادان موسيقي ايران دانست و افزود: امسال در بين اساتيد ، از هنرمندان جوان نيزدر بخش داوري استفاده مي كنيم. در بخش موسيقي جهاني از كساني چون دكتر رياحي، دكتر شاهين فرهت، دكتر آريان پور، فريدون ناصري، دكتر آيوازيان و استاد پورتراب بهره مي بريم. همچنين هنرمند جوان ابراهيم لطفي نيز به عنوان داور حضور خواهد داشت.

در بخش موسيقي سنتي از " داريوش پيرنياكان" ، " حسين دهلوي" ، " كامبيز روشن روان" ،" داوود گنجه اي" ، "مجيد كياني" ، " افليا پرتو" ، " همايون خرم" ،"هوشنگ ظريف"، "فرهاد فخرالديني"و هنرمند جوان "هومن دهلوي " بهره مي بريم.

همچنين در بخش موسيقي علمي روز نيز از حضور دكتر سيمون آيوازيان، فواد حجازي، فريدون خلعتبري، رامين بهنا و دكتر آريان پور استفاده مي كنيم.

دبير پنجمين جشنواره موسيقي جوان در مورد جوايز اين جشنواره گفت: گروه هاي برتر علاوه بر دريافت جايزه و تنديس مي توانند يك شب به اجراي قطعات در سالن رودكي بپردازند.