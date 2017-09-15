چهارمین «چهارگوش» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گستردگی روزافزون رسانه‌های اجتماعی و نقش تاثیرگذار آنها در تعاملات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در این شماره از ماهنامه چهار گوش با انتشار مطالبی متنوع در حوزه رسانه‌های اجتماعی نسبت به تشریح کارکردهای متنوع این رسانه‌ها در بخش‌هایی همچون تبلیغات، جذب و اقناع مخاطب، بازاریابی محتوا و... اقدام شده است.

برخی از عناوین مطالب این شماره ماهنامه یادشده چنین است؛ رسانه‌های اجتماعی و از بین رفتن مرزبندی روابط‌عمومی و تبلیغات نوشته علی شوقی‌بنام، روابط‌عمومی محتوامحور و حرفه‌ای‌گرایی نوشته سیّدغلامرضا کاظمی‌دینان، ایجاد الگوهای نوین ارتباطی در رسانه اجتماعی نوشته بهزادحسین عباسی، آینده تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی نوشته محمود دهقان طرزجانی، آموزش؛ مسیر مصونیت در برابر گزندهای مجازی نوشته امیرعباس تقی‌پور، خلق ارزش در بازاریابی محتوا در رسانه‌های اجتماعی نوشته حمید شکری‌خانقاه، رسانه‌های اجتماعی نوشته محمدرضا بستانی و روابط‌عمومی و تحول با رسانه‌های اجتماعی نوشته داود زارعیان.

سکوی برند آنِ روابط‌عمومی حرفه‌ای‌گرا نوشته ناصر رزاق‌منش، دگـردیسی در ارتباطات عامل تحول در صنعت بانکداری نوشته ابراهیم کاظم‌پور، رسانه‌های اجتماعی؛ بایدها و نبــایدها نوشته مصطفی گودآسیایی، نقش روابط‌عمومی در دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان نوشته بهنام تقی‌پور، همسوسازی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی نوشته علی جهانی، چالش‌های حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی نوشته ابراهیم رستمیان‌مقدم و حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی اثرگذاری و اثرپذیری در رسانه‌های اجتماعی نوشته علی مصریان، بخش دیگری از مطالب این ماهنامه را شامل می‌شوند.

در ادامه مطالب این مجله، این عناوین آمده است: روابط‌عمومی ارتباطی دوسویه در فرایند پیام‌رسانی نوشته حمیدرضا عظیمی، فواید رسانه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند یا مخاطرات ناشی از دخالت فناوری در روابط عاطفی همسران؟ نوشته سیدحسن سیدموسوی، نقش رسانه‌های اجتماعی در بـازاریــابی، ده قانون بازاریابی محتوا و رسانه‌های اجتماعی، رفتارشناسی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی نوشته آرش ظفری و تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر آینده تبلیغات نوشته مهدی محمدی.

آینده کسب‌وکارهای اینترنتی، بازاریابی مؤثر در رسانه‌های اجتماعی نوشته سیدحجت‌هاشمی یرکی، رسانه‌های اجتماعی و آینده تبلیغات نوشته مریم سلیمی، نیاز شبکه اجتماعی به اعتماد اجتماعی نوشته مجتبی نظری، بازاریـابی رسانه‌های اجتماعی چیست؟ خلق ارزش برای مشتریان هدف از طریق بازاریابی محتوا نوشته کیانوش رضائی، معرفی اعضای تجارت موبایلی m-commerce در صنعت بیمه نوشته مهدی گودآسیایی، بازاریابی شبکه‌ای و چالش‌های پیش‌رو و نقش رسانه‌های اجتماعی در شیوه‌های نوین تبلیغات نوشته سمیه محمدی، دیگ مطالب این شماره را شامل می‌شوند.