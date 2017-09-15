نشست آستانه ۶ با موفقیت تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار الجعفری اعلام کرد: ششمین نشست آستانه با موفقیت تمام شد و ما از هر طرحی که به خونریزی در سوریه پایان دهد حمایت می کنیم. درباره منطقه کاهش تنش در ادلب توافق حاصل شد.

وی در نشست خبری افزود:پیروزی نیروهای مسلح ما بر داعش در جبهه های مختلف عزم سوریه در آزادسازی همه اراضی کشور از لوث تروریستها را نشان می دهد. همه کشورهایی که این توافق را امضا کرده اند به حفظ حاکمیت سوریه، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن توجه دارند. این بیانیه آزمونی برای طرفهایی است که به کارگیری تروریسم به منظور فشار بر دولت سوریه حساب باز کرده بودند.

الجعفری تاکید کرد: هر نیروی خارجی که در سوریه بدون مجوز دمشق حضور دارد غیرقانونی است. هیچ مکانی در سوریه وجود ندارد که احدیی پایگاه های نظامی بدون موافقت دولت در آن برپا کند.

وی افزود: باید از پیروزی های به دست آمده از سوی نیروهای مسلح در دیرالزور با حمایت متحدان و دوستانمان که به شکستن محاصره ساکنان شهری که از قریب سه سال در محاصره بود، تمجید کنیم.