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۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۴۷

یحیی گل محمدی:

تراکتور با مشکل کمبود بازیکن مواجه است/ امروز استرس داشتیم

تراکتور با مشکل کمبود بازیکن مواجه است/ امروز استرس داشتیم

تبریز - سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: تراکتور با مشکل کمبود بازیکن مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی بعداز تساوی تیمش برابر سیاه جامگان گفت: بازی سختی بود و ما امروز استرس داشتیم.

وی سپس با بیان اینکه در بازی مقابل تیم‌ هایی که خیلی دفاعی بازی می‌ کنند، زدن گل اول مهم است، گفت: امروز هم سیاه جامگان این چنین بازی می کرد و موقعیت‌هایی برای زدن گل اول داشتیم که بازی را راحت دنبال کنیم، اما به گل نرسیدیم.

گل محمدی با تاکید بر اینکه مصدومیت نوری، گودرزی و ابراهیمی بدموقعی گریبان ما را گرفت، ادامه داد: امروز کمبود بازیکن داشتیم و با توجه به نفراتی که داشتیم، پاس‌های بلند و بازی مستقیم بیشتر به درد ما می‌خورد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به اینکه بعد از گلی که خوردیم خدا را شکر به بازی برگشتیم، ابراز داشت: باخت را با تساوی عوض کردیم که این باارزش بود و از هواداران و بازیکنان تیمم تشکر میکنم.

وی با بیان اینکه حضور هواداران انرژی زیادی به ما می دهد، ادامه داد: از آنها تشکر میکنم و تلاش می کنیم در بازی های بعدی بهتر از این کار کنیم.

وی ادامه داد: گرفتن سه امتیاز هدف اصلی ما بود و روی بی نظمی گل خوردیم ولی خدا را شکر گرفتن یک امتیاز بعد از گل اواخر بازی ارزشمند است.

سر مربی تراکتور سازی همچنین ادامه داد:  غیبت تعدادی از بازیکنان در وسط زمین بازی مستقیم بیشتر به سود ما بود به همین خاطر از پاس‌های بلند استفاه می کردیم. ولی با همه این وجود تلاش می کنیم این مشکل از بازی های بعدی برطرف کنیم.

کد مطلب 4087850

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