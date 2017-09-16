گزارش مهر از آخرین وضعیت منصوریان/ احتمال ادامه کار کم است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران جمعه شب و در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال، مقابل پارس جنوبی در شهر جم به میدان رفت و در دیداری که سایه اولتیماتوم هیات مدیره این باشگاه بر سر علیرضا منصوریان سنگینی می‌کرد، با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد. از لحظه‌ای که در دقیقه ۹۶ بازی اشکان خورشیدی داور ساروی مسابقه به نشانه ضربه پنالتی به سود تیم میزبان در سوت خود دمید، سئوالات متعددی در خصوص وضعیت منصوریان و ادامه همکاری و یا قطع همکاری او با باشگاه استقلال ایجاد شد.

سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در اولین واکنش خود نسبت به شکست استقلال از نشست اضطراری هیات مدیره این باشگاه در عصر امروز خبر داد. نشستی که قرار است در آن عملا تکلیف سرمربی تیم استقلال هم مشخص شود.

منصوریان شب گذشته و بعد از ثبت نتیجه شکست بیشتر و جدی تر از همیشه به استعفا و جدایی از استقلال فکر می‌کرد. او به خوبی می‌داند که یک منتقد و مخالف بسیار جدی در هیات مدیره به نام حسن زمانی دارد و هم اوست که از مدتها پیش و حتی از قبل از آغاز فصل مخالف حضور منصوریان روی نیمکت آبی پوشان بود. حالا عرصه بر منصوریان آنقدر تنگ آمده که به خوبی می‌داند راه برای ادامه کارش در استقلال به حدی تنگ است که احتمال آن را نزدیک به صفر کرده است.

از یک سو، دیدار بعدی استقلال با تیم ذوب آهن است. ذوب آهنی که امیر قلعه نویی را روی نیمکت دارد و شب گذشته موفق شد یک استقلال دیگر از نوع خوزستانی‌اش را در هم بکوبد. شرایط روحی بسیار ایده آل ذوب آهن و قلعه نویی در مقابل شرایط روحی ضعیف استقلالی‌ها، قبل از شروع بازی کفه ترازو را به شدت به سود تیم اصفهانی سنگین می‌کند. منصوریان می‌داند ورزشگاه آزادی یک دیگ جوشان است که می‌تواند شبی بد را برای او رقم بزند.

در بین جمعیت هوادار استقلال، چند دستگی ایجاد شده و حالا هواداران منصوریان و حامیان ادامه حضور او در این تیم به حداقل رسیده و آنها در اقلیت مطلق قرار گرفته‌اند. در بین گروه‌های ایجاد شد فرعی در هواداران استقلال، گروهی تنها به گزینه مربی خارجی فکر می‌کنند، گروهی حامی بازگشت علی فتح الله زاده به استقلال هستند و کاری به دیگر مسائل ندارند و دسته‌ای هم از حامیان امیر قلعه نویی هستند.

از یک سو به نظر نمی‌رسد که هیات مدیره آبی پوشان گزینه‌ای را آنقدر آماده داشته باشد که بتواند تا روز چهارشنبه روی نیمکت آبی پوشان مقابل ذوب آهن بنشاند و شاید این موضوع باعث انعطاف اعضای هیات مدیره در مواجهه با منصوریان باشد.

آنچه مسلم است این است که در دیدار استقلال مقابل ذوب آهن، گروه های حامی بازگشت فتح الله زاده و حامیان امیر قلعه نویی یک جبهه واحد هم پیدا می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که حتی اگر هیات مدیره هم در جلسه امروز خود رای به برکناری منصوریان ندهد، احتمال این که خود او بخواهد در این فضا روی نیمکت استقلال در ورزشگاه آزادی و مقابل تیم ذوب آهن بنشیند بسیار کم است.

با همه این وجود هیات مدیره استقلال امروز و طی نشستی اضطراری جدی تر از همیشه به نیمکت استقلال و تغییرات احتمالی روی آن فکر می‌کند.