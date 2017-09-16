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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

یک مقام مسئول خبر داد؛

تهرانی‌ها با ارسال پیامک از وضعیت آسانسور خود مطلع شوند

تهرانی‌ها با ارسال پیامک از وضعیت آسانسور خود مطلع شوند

مدیرکل استاندارد تهران از فراهم‌ شدن امکان استعلام پیامکی وضعیت گواهی ایمنی آسانسور خبر داد و گفت: این اقدام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و در جهت استانداردسازی آسانسورها انجام‌شده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، به گفته مسلم بیات هر شهروندی می‌تواند تنها با ارسال پیامک حاوی شناسه ملی آسانسور به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اطلاعاتی از قبیل نام شرکت نصاب، نام شرکت بازرسی‌کننده، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضای بازرسی آسانسور، آگاهی پیدا کند.

وی ادامه داد: نصب پلاک شناسه آسانسور در کابین آسانسورها، از ابتدای سال جاری اجباری است و تنها آسانسورهایی که در سامانه توانمند استاندارد آسانسور موفق به دریافت تاییدیه ایمنی و عملکرد شده‌اند، می‌توانند دارای شناسه از این سامانه باشند. از ابتدای سال تاکنون، با تلاش کارشناسان استاندارد، ۶۶۳۰ تاییدیه ایمنی و عملکرد برای آسانسورهای استان تهران صادر شده‌است.

کد مطلب 4088069

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