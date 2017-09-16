«ملی و راه های نرفته اش» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فیلم تهران، فیلم «ملی و راه های نرفته اش» روز یکشنبه ۲۶ شهریور در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود. در خلاصه داستان این فیلم سینمایی به قلم تهمینه میلانی آمده است: ملیحه، دختر جوان و کم‌تجربه عاشق جوانی به نام سیامک می‌شود و بر خلاف میل خانواده، با او ازدواج می‌کند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختلاف فرهنگی بین این دو آشکار می‌شود.

تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی از بازیگران و عوامل فیلم مهمانان چهارصد و چهل و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.‌

تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، تورج منصوری مدیر فیلمبرداری، سپیده عبدالوهاب تدوین، آزیتا میلانی طراح صحنه و لباس، اسحاق خانزادی صدابردار، حسین ابوالصدق صداگذاری و میکس، امیر معینی موسیقی، مهری شیرازی طراح چهره پردازی، علی نیک رفتار عکاس، میلاد کی مرام، ماهور الوند، السا فیروزآذر، جمشید هاشم‌پور، افسر اسدی، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط‌خواه، ستاره اسکندری، سارا خویینی‌ها، مسعود فروتن و فلور نظری جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.