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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

«ملی و راه های نرفته اش» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

«ملی و راه های نرفته اش» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش» به کارگردانی تهمینه میلانی یکشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فیلم تهران، فیلم «ملی و راه های نرفته اش» روز یکشنبه ۲۶ شهریور در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود. در خلاصه داستان این فیلم سینمایی به قلم تهمینه میلانی آمده است: ملیحه، دختر جوان و کم‌تجربه عاشق جوانی به نام سیامک می‌شود و بر خلاف میل خانواده، با او ازدواج می‌کند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختلاف فرهنگی بین این دو آشکار می‌شود.

تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی از بازیگران و عوامل فیلم مهمانان چهارصد و چهل و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.‌

تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان، محمد نیک بین تهیه کننده، تورج منصوری مدیر فیلمبرداری، سپیده عبدالوهاب تدوین، آزیتا میلانی طراح صحنه و لباس، اسحاق خانزادی صدابردار، حسین ابوالصدق صداگذاری و میکس، امیر معینی موسیقی، مهری شیرازی طراح چهره پردازی، علی نیک رفتار عکاس، میلاد کی مرام، ماهور الوند، السا فیروزآذر، جمشید هاشم‌پور، افسر اسدی، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط‌خواه، ستاره اسکندری، سارا خویینی‌ها، مسعود فروتن و فلور نظری جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 4088089
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • مریم IR ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بسیار فیلم‌ زیبایی هست
    • زهرا طالعی IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خانم میلانی، آیا درست است افرادی که به هر علتی دچار نقصان شده اند و ویلچری،دستاویز خود قرار دهید؟؟!!من یک فرد ویلچری هستم، ولی نه رفتار بدی با خانواده داشته ام!!! نه گناهی مرتکب شده ام آیا درست است...
    • زهرا طالعی IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خانم میلانی آیا درست است عقوبت هر کار بد را با ویلچر به نمایش بگذارید؟؟؟؟ !!!!!!!!! بخدااا ویلچر نشین ها ، فرشته های روی زمین هستند، از شما که انسان فرهنگی هستید توقع بیشتری داریم، چشمها را باید شست..
    • مهرسا IR ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
      0 0
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      خيييللييي غمكين بود و آموزنده
    • ندا بدری IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
      0 0
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      واقعا که فیلم بسیار ضعیفیه
    • خلیلی IR ۰۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
      0 0
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      به نظر من بیشتر منظور این بود که هر ادمی هر چند زورگو بلاخره روزی ناتوان میشه
    • آسمان ابراهیمی IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام و احترام خدمت همه دوستان - چرا ما هر فیلمی را میبینیم به خودمان می گیریم - در مورد پزشکان میگن بهشون برمیخوره و اعتراض می کنند در مورد معلمان بگن بهشون بر میخوره آخه همه پزشکان که بد نیستند . حالا اگر یک شخصی روی ویلچر بوده و شخصیتش عصبانی و یا ... هرچه که در فیلم بوده آیا دلیلش توهین به همه ی ویلچری هاست . کاش دنیامون را بزرگتر می دیدیم . کاش ببینیم چقدر آدمهای مختلف با طرز تفکر متفاوت فقط توی این کشور هست این فیلم برای خیلی ها ساخته شده .
    • هانیه امین درباری ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      به نظر من این فیلم بسیار خوش ساخت وگیرا و همراه با افت خیز پر هیجان ، من از دیدن این فیلم خیلی لذت بردم درود بر خانم میلانی
    • فرینوش ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خانم میلانی عزیز، من یک زن هستم، فیلمی که شما به بهترین نحو ساخته بودید را من زندگی کردم خانم میلانی عزیز شما فوق العاده ترین کارگردان سینمای ایران هستید. یک دنیا از شما سپاسگذارم
    • الهام IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فیلم جذابی بود آموزنده بود هم برای خانواده ها هم برای جوانان هم جامعه. بنظرم تنها یک نقص داشت که اون هم مربوط به نویسنده و کارگردان نبود مربوط به ایران بود و وضعیت کنونی اش که خیلی قشنگ به تصویر کشیده

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