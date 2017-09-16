۳۱ شهریور ماه آخرین زمان شرکت در سومین دوره جایزه داستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در سومین دوره جایزه‌ داستان تهران که با هدف ایجاد زمینه‌ای برای ثبت تصاویر داستانی از پایتخت ایران و تلاشی در جهت خلق داستان‌های شهری با محوریت شهر تهران برگزار می‌شود، ۳۱ شهریور ماه به پایان می رسد.

جایزه داستان تهران که بعد از دو دوره برگزاری به دلیل ارتقای سطح کیفی داستان، دوسالانه شد، از سوی مجله‌ داستان همشهری برگزار می شود که پس از برگزاری دو دوره پیاپی در سالهای ۹۳ و ۹۴، در سومین دوره با محوریت تهران از خرداد ماه برنامه ریزی و علاقه مندان برای شرکت در این دوره می توانند آثار خود را تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به آدرس ایمیل dastanetehran@dastanmag.com ارسال کنند.

به نفرات برگزیده اول تا سوم به ترتیب ۷۰.۰۰۰.۰۰۰، ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ و ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی اهدا خواهد وپنج اثر برتر نیز در روز اختتامیه مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

در داستان‌های ارسالی، شهر تهران باید نقشی محوری داشته باشند. به این معنا که داستان چنان با مولفه‌هایی نظیر ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی (کوههای شمال تهران، ییلاقهای اطراف تهران و...)، ادوار و وقایع تاریخی شهر تهران (قیام مشروطیت، کودتای ۲۸ مرداد، پیروزی انقلاب اسلامی و ...)، اماکن تاریخی شهر تهران (شمس‌العماره، لاله‌زار، موزه‌ آبگینه و...)، رویدادهای فرهنگی ـ هنری، ورزشی و... (جشنواره‌ها، شهرآوردها و...)، نمادهای شهری و اماکن منحصربه‌فرد شهر تهران (میدان آزادی، برج میلاد، استادیوم آزادی، بازار تهران و...)، اماکن متبرکه و زیارتگاه‌های تهران (امامزاده‌ها، مساجد تاریخی، قطعه شهدا و...)، سیستم حمل و نقل (مترو، پایانه‌های شهری، فرودگاه مهرآباد و...)، چهره معماری شهر (برج‌ها، اتوبان‌ها، بوستان‌های شهری و...) و سبک زندگی شهروندان تهرانی (مشاغل، دغدغه‌ها، شیوه‌های وقت‌گذرانی، تفریحات و...) گره خورده باشد که در مکانهای دیگری جز این شهر قابل تصور نباشد.

علاوه بر این داستانهای ارسالی نباید قبلا در هیچ کتاب، مجله و رسانه مکتوب یا فضای مجازی منتشر شده باشند. از آنجایی که داستانهای برگزیده در ماهنامه داستان منتشر خواهند شد، آثار ارسالی باید با چهارچوبها و اصول محتوایی گروه مجلات همشهری همخوانی داشته باشند.

مهلت شرکت در سومین دوره جایزه داستان تهران ۳۱ شهریورماه به اتمام رسیده و تمدید نخواهد شد.

علاقه مندان برای شرکت در این دوره اطلاعات تکمیلی درخصوص ویژگیهای آثار، نحوه ی ارسال، جوایز این دوره و سایر اطلاعات تکمیلی را می توانید در سایت رسمی جایزه داستان تهران به نشانی dastanetehran.dastanmag.com دنبال کنند.