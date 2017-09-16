قیمت نفت با امید به افزایش تقاضا تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، جمعه قیمت‌های نفت کمی کاهش داشت اما بیشتر سود به دست آمده خود در جلسات معامله قبلی را حفظ کرد. در معاملات آخر وقت دیشب، قیمت نفت با پیش‌بینی تقاضای جهانی بهتر برای نفت خام که توسط سازمان ‌بین‌المللی انرژی ارائه شد، تقویت شد.

این هفته با کاهش تعداد چاه‌های فعال آمریکا و افزایش تقاضا هفته‌ای پرسود برای نفت بود؛ در معاملات دیشب قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به بالاترین میزان خود در بیش از یک ماه رسید و از ۵۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی تحت اثر شلیک موشکی دیگر توسط کره‌شمالی نفت را در آستانه افزایش قیمت قرار داد و قیمت نفت برنت هم به بالاترین میزان خود از ابتدای سال رسید.

نفت خام برنت لندن برای تحویل در ماه نوامبر، پس از جهش ۱.۶ درصدی در معاملات جمعه شب، در نهایت با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به قیمت ۵۵.۶۲ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت وست تگزاس اینتر مدیت آمریکا، برای تحویل در ماه اکتبر پس از افزایش ۲.۲ درصدی در معاملات دیروز، با ۹ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به به بشکه‌ای ۴۹.۸۹ دلار رسید.

جهش قیمت‌ها علی‌رغم این اتفاق افتاد که داده‌های دولت آمریکا نشان می‌داد پس از طوفان هاروی یک بار دیگر ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا به شدت انباشته شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت خام خود برای سال ۲۰۱۷ را از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۱.۶ میلیون بشکه افزایش داد.

آژانس اعلام کرد ذخایر بیش از حد نیاز نفت جهانی با رشد فراتر از حد انتظار تقاضای آمریکا و اروپا و همچنین کاهش تولید توسط اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم، رو به کاهش گذاشته است.