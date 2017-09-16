بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان، پانزدهمین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان حسینی بهمدت سه روز در اصفهان برگزار شد. در این همایش ــ که با همکاری استانداری و سایر نهادهای فرهنگی استان ازجمله ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان برگزار شد ــ هزار نفر از پیرغلامان حسینی که یکصد نفر از آنها را پژوهشگرانی از ۶۰ کشور خارجی تشکیل میدادند از تاریخ ۲۱ شهریور در اصفهان گرد هم آمدند.
در آیین اختتامیه این اجلاس باشکوه که در مجموعه جهانی میدان امام(ره) (نقش جهان) برگزار شد، از لوحهای ثبتملی ۴ میراث ناملموس آیینهای محرم استان اصفهان رونمایی شد.
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان، در مورد این اجلاس گفت: «در طی سال ۱۳۹۵، پرونده بیش از ۷۰ آیین و مراسم در حوزه میراث ناملموس تهیه شده و در شورای ثبتملی آثار کشور بهتصویب رسیده است.»
او ادامه داد: «از این میان ۴۸ پرونده مربوط به آیینهای ماه محرم است که مردم مناطق مختلف استان در ماههای محرم و صفر برگزار میکنند.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان افزود: «همزمان با اجلاس تجلیل پیرغلامان حسینی، لوحهای ۴ میراث ناملموس مربوط به آیینهای ماه محرم مردم استان اصفهان از شورای ثبتملی میراثفرهنگی کشور ارسال شد که در مراسم اختتامیه پانزدهمین اجلاس تجلیل از پیرغلامان حسینی از آنها رونمایی شد.»
او تصریح کرد: «این آیینها شامل ثبت ملی مراسم عزاداری ۲۸صفر در مرقد مطهر امامزاده آقا علی عباس(ع) در شهر بادرود، آیین پیشخوانی واقعه تعزیه در استان اصفهان، آیین سوگواری و عزاداری دهه سوم ماه محرم در روستای سه و همچنین آیین سنجزنی در شهرستان آرانوبیدگل میشود.»
اللهیاری اظهار کرد: «آیین مذهبی زنجیرزنی مردم اصفهان در دهه اول محرم نیز از دیگر آیینهای مذهبی استان اصفهان است که در سال ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملی بهثبت رسیده و لوح آن در آینده نزدیک از شورای ثبتملی میراثفرهنگی کشور به اصفهان ارسال خواهد شد.»
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