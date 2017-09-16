کاهش ۵۰ درصدی تعرفه حمل ریلی بار در ایران به سود مسیر هند-روسیه

به گزارش مهر به نقل از اداره کل بین الملل راه آهن، عباس نظری در کنفرانس کریدور ترانزیتی بین المللی شمال جنوب (INSTC) که امروز ۲۵ شهریورماه در هند برگزار شد با بیان اینکه همه ما می دانیم که کریدور شمال ـ جنوب با توافق سه کشور ایران، هند و روسیه ۱۷ سال پیش تعریف شد در حال حاضر بار و کالا از مسیر دریایی از طریق کانال سوئز به اروپا حمل می‌شود. البته به خاطر مشکلاتی که در یمن وجود دارد هزینه بیمه حمل کالا در این مسیر افزایش پیدا کرده است.

وی مسیر آستارا در آذربایجان تا مرز ایران را تکمیل شده عنوان و اظهار کرد: ساخت پل آستارا بر روی رودخانه آستاراچای بین دو کشور به اتمام رسیده و ساخت مسیر آستارا در خاک ایران رو به اتمام است. ضمن اینکه ۴ ترمینال کانتینری، نفت، غلات و جنرال کارگو توسط آذربایجان در حال احداث هستند.

مدیرکل بین الملل راه آهن با بیان اینکه مسیر قزوین ـ رشت به طول ۱۶۳ کیلومتر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۵ درصد باقی مانده تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد، اظهار داشت: برای ساخت مسیر رشت ـ آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر به ۱ میلیارد دلار نیاز داریم که ۵۰۰ میلیون دلار برای تملک زمین توسط ایران فراهم می شود و ۵۰۰ میلیون دلار هم برای ساخت مسیر نیاز است که با سرمایه گذاری شریک کاری ساخته می شود؛ برای این کار با راه آهن آذربایجان در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن این کریدور به صورت حمل و نقل ترکیبی از بمبئی به مسکو و اروپای شرقی در سال ۲۰۱۶ جلسات متعددی با مسئولان راه‌آهن‌های آذربایجان و روسیه داشته‌ایم که اسناد و تفاهم نامه هایی هم به امضا رسیده است. همچنین برای طی مسیر از بمبئی به سمت روسیه از طریق ایران و آذربایجان جدول تعرفه حمل بار و جدول زمانی نهایی شده است. بر این اساس راه آهن ایران مسئولیت حمل در ایران را برای حمل و نقل ترکیبی به عهده می گیرد.

نظری با اشاره به تردد ۲۲ روزه اولین قطار آزمایشی بمبئی ـ مسکو در سال ۲۰۱۶ تأکید کرد: برای جذب بار، تعرفه های این مسیر برای سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و اخیرا تفاهم نامه ۵ جانبه میان ایران، آذربایجان، ‌روسیه، اکراین و لهستان برای حمل ونقل در این مسیر به امضا رسیده است.

مدیرکل بین الملل راه آهن با تأکید بر لزوم مدیریت واحد کریدور برای عملیاتی و سپس اقتصادی کردن آن خاطرنشان کرد: لازم است با مدیریت واحد، حجم و میزان بار در طول کریدور، نوع کالاها، مبدأ و مقصد بارها و تمامی اطلاعات مربوطه، مشخص شوند. پیشنهاد مشخص من این است که مدیریت مشترک بهره برداری داشته باشیم.