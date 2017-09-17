صحبتهای مهدی رحمتی بعد از خروج از باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی پس از خروج از باشگاه استقلال درباره کبودی صورتش و دلیل این موضوع گفت: ان شاءالله بعدا در اینباره صحبت می کنم.

رحمتی در پاسخ به این سئوال که شما کاپیتان استقلال هستید و آیا دلیل حضورتان در باشگاه، اخراج از استقلال بود؟ گفت: باشگاه مدیرعامل دارد و بهتر است از ایشان سئوال کنید.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در تمرین استقلال شرکت می کنید یا خیر؟ گفت: از شما خواهش کردم که صحبت نکنم. بعدا به این سئوالات پاسخ می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری و سید مهدی رحمتی همزمان با تمرین امروز آبی پوشان جهت انجام جلسه ای به باشگاه دعوت شده بودند. گفته می شود این دو بازیکن در آستانه اخراج از باشگاه استقلال قرار دارند.