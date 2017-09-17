برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در تهران با سخنرانی آیت الله صدیقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هم زمان با سراسر کشور و در نخستین جمعه ماه محرم، همایش «شیرخوارگان حسینی» با سخنرانی، روضه خوانی و توسل به حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)، در سراسر استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش از ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ شهریورماه برابر با اول محرم الحرام ۱۴۳۹ هجری قمری در مساجد، حسینیه‌ها و مصلاهای سراسر استان تهران آغاز خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: در شهر تهران نیز همایش «شیرخوارگان حسینی» در مصلی تهران، با سخنرانی آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و مداحی تعدادی از مادحین به نام اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

محمودی اضافه کرد: این مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز می شود، اما درب های مصلی تهران از ساعت ۷ صبح باز شده و پذیرای شرکت کنندگان است.

وی گفت: این مراسم به همت مصلی تهران، هیات رزمندگان اسلام و سایر مجموعه های تبلیغی و فرهنگی برگزار شده و هر ساله در سراسر استان تهران با استقبال مردم مومن و خداجوی استان مواجه می شود.