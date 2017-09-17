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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در تهران با سخنرانی آیت الله صدیقی

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در تهران با سخنرانی آیت الله صدیقی

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر این استان خبر داد و گفت: این همایش در شهر تهران با سخنرانی آیت الله صدیقی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هم زمان با سراسر کشور و در نخستین جمعه ماه محرم، همایش «شیرخوارگان حسینی» با سخنرانی، روضه خوانی و توسل به حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)، در سراسر استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش از ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ شهریورماه برابر با اول محرم الحرام ۱۴۳۹ هجری قمری در مساجد، حسینیه‌ها و مصلاهای سراسر استان تهران آغاز خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: در شهر تهران نیز همایش «شیرخوارگان حسینی» در مصلی تهران، با سخنرانی آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و مداحی تعدادی از مادحین به نام اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

محمودی اضافه کرد: این مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز می شود، اما درب های مصلی تهران از ساعت ۷ صبح باز شده و پذیرای شرکت کنندگان است.

وی گفت: این مراسم به همت مصلی تهران، هیات رزمندگان اسلام و سایر مجموعه های تبلیغی و فرهنگی برگزار شده و هر ساله در سراسر استان تهران با استقبال مردم مومن و خداجوی استان مواجه می شود.

کد مطلب 4089881

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