تعداد نیروهای اورژانس استان بوشهر ۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم دادجو عصر یکشنبه در نشست با مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۲ ما دارای ۲۴۸ نیرو بودیم و امروز دارای ۳۳۱ نیرو هستیم که ۳۳ درصد رشد نیروی انسانی را داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در اورژانس شهری در طول روز ۵۰ ماموریت انجام می‌دهیم که ۱۴ مورد تصادفی و ۳۶ مورد غیرتصادفی است و بیشتر ماموریت‌ها مربوط به شهرهای بوشهر، برازجان و گناوه است.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای استان بوشهر روزانه ۳۰ ماموریت داریم که ۳۰ مورد تصادفی و ۱۹ مورد غیرتصادفی است.

وی از ارائه ۱۶ هزار ساعت آموزش به پرسنل اورژانس خبر داد و بیان کرد: تلاش داریم که آموزش‌های باکیفیت برای اطلاع مردم در نقاط مختلف انجام شود.

دادجو به انجام فعالیت‌های نظارتی بر عملکرد اورژانس استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بالای ۹۰ درصد رضایت‌مندی را در بین خدمات‌گیرندگان از اورژانس شاهد هستیم و بیشترین نارضایتی‌ها مربوط به مسائل بیمارستانی است.

وی تصریح کرد: پرسنل هم با توجه به این نظارت‌ها عملکرد بهتری از خود نشان داده‌اند و در رفتار و نوع پوشش و برخورد با مردم شاهد عملکرد و رفتار بهتری هستیم.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر افزود: سالانه ۲۴ تا ۳۰ ماموریت اورژانس هوایی در استان انجام می‌شود که بیشترین موارد مربوط به سوختگی، انتقال بیمار از خارگ به بوشهر و کنگان به بوشهر است.

وی با تاکید بر اینکه شعاع پروازی اورژانس هوایی باید بیشتر شود، خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع هستیم تا با تحقق آن امکان پرواز بیش از ۱۵۰ کیلومتر نیز برای اورژانس استان فراهم شود.

دادجو از تجهیز آمبولانس‌های استان بوشهر به امکانات مورد نیاز اشاره کرد و افزود: هر بیمارستان استان یک آمبولانس ان‌آی‌سی‌یو دارد که برای جابجایی نوزادان بین بیمارستان‌ها استفاده می‌شود.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر گفت: ۱۰ آمبولانس را به امکانات آی‌سی‌یو تبدیل کردیم و ۱۳ دستگاه آمبولانس بنز هم در سطح استان توزیع کردیم.