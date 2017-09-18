«آلان» جایزه بهترین فیلم کردی جشنواره «دوهوک» را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آلان» به کارگردانی مصطفی گندمکار که به همراه سه فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی، «از حسکه با عشق» به کارگردانی محمد فراهانی و «رسیدن» به کارگردانی محمدرضا میناپور به نمایندگی از ایران در ۲ بخش مسابقه جشنواره «دوهوک» حضور داشت در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کردی جشنواره شد.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «دوهوک» عراق از تاریخ ۹ تا ۱۶ سپتامبر برابر با ۱۸ تا ۲۵ شهریور برگزار در این کشور برگزار شد.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه که داستان یک روز از زندگی خانواده‌ای کرد پیش از آوارگیست، عبارتند از: کارگردان و نویسنده: ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎﺭ، تصویربردار: هاشم مرادی، تدوینگر: صادق رضانیا، صدابردار: مجید هاشمی پور، صداگذار: آرش قاسمی، تهیه کننده: ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎﺭ، دستیاران کارگردان: فرجاد جولانی وعلی طالبی، طراح صحنه: فریاد صالحی، طراح گریم: محمود اسمایی، اصلاح رنگ: مجید مجد وفایی.