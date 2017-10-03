فیلم کوتاه «پرگار» نماینده ایران در جشنواره‌ هیمالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، فیلم کوتاه «پرگار» ساخته میثم عباسی یکی از فیلمهایی است که در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فری اسپریت نمایش داده میشود.
«پرگار» داستان یک پیرمرد است. تنها همدم این پیرمرد تنها، پیرزنی است که هر روز صبح در مجاور خانه او به تماشای پرندگان می نشیند اما پس از مدتی پیرمرد با مشکلی مواجه می شود که باید خود را در خانه حبس کند.
سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فری اسپریت در مکلئود گنج در هند برگزار میشود. این جشنواره که از ۲۷ اکتبر کار خود را شروع می کند وتا ۳۱ اکتبر ادامه مییابد میزبان فیلمهایی در ژانرهای درام، مستند، انیمیشن، علمی-تخیلی، کمدی، موزیک ویدیو و فیلمهای تجربی در سال ۲۰۱۷ است.
این جشنواره که اولین جشنواره سالانه در این منطقه از هند است به یکی از مهمترین جشنوارههای منطقه هیمالیا بدل شده است.
جشنواره فیلم فری اسپریت ۱۳ جایزه اهدا میکند که توسط هیات داوران برندگان آنها شناخته میشوند.
جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، بهترین مستند، بهترین فیلم کوتاه، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن، بهترین کارگردانی هنری، بهترین محتوا، جایزه مخاطبان، تقدیر ویژه و جایزه ویژه داوری جوایزی هستند که از میان فیلمهای شرکت کننده به منتخبان اهدا میشود.
عوامل فیلم کوتاه پرگار عبارتند از نویسنده و کارگردان: میثم عباسی، مشاور فیلمنامه: رضا صورتی، بازیگران: حسین قادری و فاطمه مرتاضی، تصویربردار: سامان احمدی، صدابردار: احمدرضا طائی، صداگذار: آرش قاسمی، تدوین و اصلاح رنگ دیجیتال: مجید قاسمی، منشی صحنه و دستیار کارگردان: مهرنوش معصومی، طراح صحنه و لباس: زهره رحمانی، طراح چهره پردازی: پریسا کاکوئی، عکاس: حامد کبوک.
