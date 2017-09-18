به گزارش خبرگزاری مهر، استفان هامر، مسئول گفتوگوی ادیان اتریش و رییس گروه فلسفه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه وین، در سخنرانی خود در آیین افتتاحیه هفتیمن دور گفتوگوهای دینی ایران و اتریش به حُسن روابط دیرینه و عزم مسئولان جمهوری اسلامی ایران و اتریش در توسعه این روابط اشاره کرد و گفت: گفتمان دینی ایران و اتریش از سابقهای دیرینه و قدیمی برخوردار است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی موضوعات مهمی بین دو کشور مطرح است که از جمله آن میتوان به اصول حقوق، اخلاق، عدالت و آزادی، حقوق بشر، اشاره کرد.
وی افزود: یکی از سؤالات اصلی این گفتمانها، جایگاه دین بود که چگونه میتواند پاسخگوی مشکلات حاضر باشد. از این رو، گفتمانها باعث شد که در سال ۲۰۰۸ میلادی در مورد هرمنوتیک صحبت کنیم. بر این پایه و اساسی که استوار شد، گفتمانهای ما در سال ۲۰۱۳ با موضوع دین، اخلاق و حقوق در تهران برگزار شد.
استفان هامر سپس با اشاره به برگزاری هفتمین دور گفتوگوی دینی ایران و اتریش گفت: امروز شاهد برگزاری ادامه این گفتوگوها با موضوع ارزشهای انسانی و آزادی هستیم. موضوع این گفتمان بُعد جدیدی را گشایش میدهد و در زمان امروز مهم و ضروری است.
وی یادآور شد: رابطه بین انسان و طبیعت و ربط آن به آزادی، بازتاب گفتوگوهای دوره قبل خواهد بود و اشاره به اصول مسئولیتپذیری انسان به مسایل خود میکند. همچنین، به الزامات اخلاقی و ضرورت دین و منابع برای انسان تأکید دارد.
مسئول گفتوگوی ادیان اتریش همچنین با اذعان اینکه تفکر هرمنوتیک و تعامل انسان با منابع وحی خیلی مهم است، گفت: این نوع تفکر در گذشته بازتاب بسیاری داشته و بسترهای مناسبی فراهم کرده است؛ اما سعی ما بر این است که در این دور از گفتوگوها، فرصتی ایجاد شود تا چالشها بررسی و واقع بینانهتر عمل کنیم.
وی افزود: این گفتوگوها صداقتی را ایجاد کرده که بین دوستان همواره موجود است و منجر به شفافیت گفتمانها میشود و یک نوع برگ برنده بین ایران و اتریش است.
استفان هامر در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت دوستی در گفتوگوها تأکید و اظهار کرد: دوستی و ایجاد ارزش متقابل به یکدیگر در گفتوگوی دینی ایران و اتریش، بسیار حایز اهمیت است.
وی با اشاره به میهماننوازی گرم ایرانیان، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری این دور از گفتوگوها قدردانی کرد و گفت: بسیار خوشحالیم که به ایران سفر کردیم؛ زیرا با غنای فرهنگی این مرز و بوم؛ همچون دین، تحصیلات عالیه، زیبایی طبیعت و تنوع فرهنگی از نزدیک آشنا شدیم.
استفان هامر همچنین با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی نباید منجر به جدایی انسانها از یکدیگر شود، گفت: تنوع فرهنگی ظرفیتی است که برای هموارسازی راه ارتباطی بین انسانها مؤثر خواهد بود و منجر به ایجاد درک متقابل میشود.
مسئول گفتوگوی ادیان اتریش در سخنان پایانی خود، بهترین شعار برای هفتمین دور گفتوگوی دینی ایران و اتریش را سوره ۴۹ قرآن کریم (الحجرات، آیه ۱۳) برشمرد و گفت: خداوند در سوره ۴۹ قرآن کریم میفرمایند: ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بیتردید خداوند دانای آگاه است.
بنا بر اعلام این خبر، هفتمین دور گفتوگوی دینی ایران و اتریش، صبح امروز (۲۷ شهریور) به همت مرکز گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور آیتالله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در امور جهان اسلام، حجتالاسلام والمسلمین علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، سید مصطفی محققداماد، رییس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، استفان هامر، مسئول گفتگوی ادیان اتریش و رییس گروه فلسفه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه وین، اشتفان شولتز، سفیر اتریش در تهران و جمعی از اندیشمندان مسلمان و مسیحی در محل این سازمان، افتتاح شد.
این دور از گفتوگوها به همت مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عنوان «انسان؛ طبیعت و آزادی» طی روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور با حضور اندیشمندان مسلمان و مسیحی از ایران و اتریش برگزار میشود.
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