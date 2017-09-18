میزان رأی رئیسی در انتخابات معنادار بود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز امینی عصر امروز در نشست تحلیل راهبردهای رسانه ای جریانات سیاسی در انتخابات گفت: انتخابات سال ۹۶ از پیامدهای انتخابات سال ۹۲ است. در انتخابات ۹۲ بستر ساختاری به شکلی بود که امکان پیروزی رقبای روحانی بیشتر بود اما در سال ۹۶ برعکس بود.

وی افزود: جریان منتقد دولت مشکل سیاست ورزی دارد و توانایی اعمال کنش های سیاسی موثر را ندارد که در انتخابات ۹۶ هم این مشکل به صورتی نمایان شد.

امینی ادامه داد: از یک سال قبل معتقد بودم که زمینه هایی وجود دارد که روحانی در انتخابات شکست بخورد اما این توانایی که از این ظرفیت برداشت کند در جریان مقابل وجود نداشت.

وی با بیان اینکه جنس سیاست تجربی است، گفت: برای آقای رئیسی که حتی تجربه یک مناظره معمولی را هم نداشت، شکست روحانی امکان پذیر نبود. رای رئیسی رای معناداری بود که محصول کنش سیاسی جمنا نیست و معنای آن این است که ظرفیت شکست آقای روحانی وجود داشته که فردی مانند آقای رئیسی بدون تجربه سیاسی این امکان را به وجود بیاورد.

امینی ادامه داد: جریان اصولگرایی نیازمند بازتعریف خود است. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، قابل پیش بینی و معمول بود و بیش از آنکه قوت آقای روحانی باشد، نشاندهنده ضعف طرف مقابل بود.

این تحلیلگر سیاسی در پایان، گفت: جامعه امروزی ما از اصولگرایی و اصلاح طلبی فاصله گرفته است.