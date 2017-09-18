اولین امتیاز راه آهن و اولین امتیاز از دست رفته نفت مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، ۶ دیدار از ۹ دیدار هفته پنجم لیگ دسته اول کشور به صورت همزمان از ساعت ۱۷ امروز آغاز شد و در یکی از حساس ترین این بازی ها صدرنشین مسابقات تا پایان هفته چهارم در اراک به مصاف تیم آلومینیوم رفت.

تیم قعرنشین راه آهن نیز در خانه خود با ماشین سازی تبریز دیدار کرد و فجر شهید سپاسی در بابل به مصاف خونه به خونه رفت. برق جدید در شیراز پذیرای اکسین البرز بود، مس در کرمان با ملوان دیدار کرد و شهرداری تبریز و بادران در تبریز با هم دیدار کردند.

از نتایج جالب توجه در این بازی ها می توان به پیروزی دراماتیک تیم فجرسپاسی مقابل خونه به خونه در بابل اشاره کرد. تیم میهمان در حالی تا دقیقه ۹۰ با یک گل از حریف عقب بود در دقیقه ۹۰ و ۹۲ دوبار دروازه شاگردان نکونام را باز کرد تا با یک پیروزی دراماتیک دست یابد.

همچنین تیم راه آهن نیز سرانجام بعد از گذشت پنج هفته موفق شد اولین امتیازش از این مسابقات را به دست آورد. اما این تیم همچنان نتوانسته هیچ گلی به ثمر برساند تا از این حیث رکورددار باشد. تیم بادران نیز با گل دقیقه ۹۴ امیر میربزرگی از شکست در تبریز نجات پیدا کرد.

نتایج دیدارهای هفته پنجم به شرح زیر است:

* راه آهن صفر - ماشین سازی تبریز صفر

* آلومینوم اراک یک - نفت مسجد سلیمان صفر

گل: میثم آقایی

* خونه به خونه یک - فجر شهید سپاسی یک

گل ها: روح الله باقری (خونه به خونه) شاهین مجیدی (فجر سپاسی)

* برق جدید شیراز یک - اکسین البرز صفر

گل: رضا فیروز زاده

* ملوان ۳ - مس کرمان ۲

گل ها: صائب محبی، شهریار مغانلو و بابک مرادی (ملوان)، یاسر فیضی و مقداد اکبرخواه (مس)

* شهرداری تبریز ۲ - بادران ۲

گل ها: علی نظری و رسول پیرزاده (شهرداری تبریز) کریم اسلامی و امیر میربزرگی(بادران)