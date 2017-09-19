کارکردن با نظرمحمدی لذت خاصی دارد/ سپیدرود لیگ برتری می ماند

حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا با اشاره به پیروزی تیم سپیدرود در هفته ششم لیگ برتر اظهار داشت: بعد از شکستی که در جام حذفی از ملوان داشتیم، این پیروزی ما را برگرداند و باعث شد تا تیم ما از بحران خارج شود.

وی افزود: هیچ تیمی دلش نمی‌خواهد در جام حذفی زود ببازد و از میدان خارج شود. ما هم واقعا می‌خواستیم ملوان را ببریم. این دیدار برای و هواداران مان به نوعی حکم دربی را داشت. در آن بازی ما در حد خودمان نبودیم و ملوان بهتر عمل کرد و در نهایت ما از جام حذفی کنار رفتیم. از آن شکست ناراحت شدیم اما به شخصه این اتفاق را سبب خیر می‌دانم چرا که باعث می‌شود تمرکز تیم ما روی لیگ برتر باشد. جایی که باید دقت کنیم به هدف مان که بقا در لیگ برتر در اولین سال حضور مان در آن است برسیم.

بازیکن با تجربه سپیدرود ادامه اد: با پیروزی مقابل صنعت نفت که از تیم های خیلی خوب این فصل لیگ برتر است به شرایط خوب بازگشتیم و حالا باید این بازی و این پیروزی را فراموش کرده و به فکر بازی بعدی و حریف بعدی مان باشیم. دیدار سختی که مقابل استقلال خوزستان در پیش داریم.

کعبی در خصوص دیدار هفته هفتم تیمش بیان داشت: استقلال خوزستان هم تیم خوب و گردن کلفتی است و ما اصلا به نتیجه هفته گذشته این تیم مقابل ذوب آهن نگاه نمی‌کنیم. آن نتیجه تنها یک اتفاق بود و دیگر برای استقلال خوزستان تکرار نمی‌شود. یقین دارم که در اهواز کار راحتی در پیش نداریم، اما به اهواز می‌رویم تا بتوانیم نتیجه خوب و قابل قبول دیگری در این بازی بگیریم.

ملی پوش سابق فوتبال کشورمان در خصوص پارس جم، دیگر تیمی که به همراه سپیدرود از لیگ دو به لیگ یک و از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد و در حال حاضر در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد بیان داشت: من از موفقیت این تیم خوب و جنوبی بسیار خوشحالم و امیدوارم شرایط این تیم مثل فجر سپاسی و برق شیراز چند سال پیش نشود که یک نیم فصل کلا در صدر جدول بودند و حتی قهرمان نیم فصل شدند اما در پایان فصل سقوط کردند.

وی گفت: این تیم از یکسری بازیکنان جوان و با انگیزه و یک مربی جوان و خوب تشکیل شده. بازیکنان گمنامی که قبل از شروع فصل کسی آنها را نمی شناخت اما حالا برای خودشان اسم و رسمی دست و پا کردند. من به شخصه امیدوارم که این تیم تا روز آخر بتواند در جمع مدعیان باقی بماند و حتی قهرمان لیگ برتر شود.

کعبی در خصوص کار کردن با علی نظرمحمدی گفت: من از علی واقعا ممنونم که مرا به فوتبال برگرداند، از من حمایت کرد و پشت من ایستاد تا فوتبال من دوباره زنده شود. نظرمحمدی از مربیان جوان و آینده دار فوتبال کشورمان است و درس های زیادی از کی‌روش گرفته. او به طرز خاص و منحصر به فردی به تیم هیجان می‌دهد و کار کردن با او لذت‌های خاص خودش را دارد که فقط بازیکنانی که با او کار کرده اند می‌توانند صحبت های مرا درک کنند.