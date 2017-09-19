جزئیات داوری نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان با اعلام آغاز رسمی داوری‌های این دوره از جشنواره، توضیحاتی را درباره داوری این دوره از جشنواره منتشر کرد.

بر این اساس در این دوره از جشنواره در بخش‌های داستان نوجوان، داستان کودک و خردسال، کتاب‌های علمی و آموزش ویژه خردسال و علمی و آموزشی ویژه نوجوانان وکتابهای شعر خردسال شعر کودک وشعر نوجوان به داوری محتوای آثار احصا شده در دبیرخانه جشنواره خواهد پرداخت.

همچنین جشنواره به دلیل توجه به مدیریت تولید و نشر و پس از اتمام داوری محتوایی، آثاری را که بالاترین امتیاز را کسب کرده‌ باشند توسط دوگروه داوری از منظر گرافیک و تصویرسازی و سپس از منظر مدیریت نشر و نکات فنی کتاب داوری خواهند کرد تا در نهایت آثار برتر معرفی و انتخاب شوند.

حضور دو گروه داوری از منظر گرافیک و تصویرسازی و مدیریت نشر در داوری این دوره از جشنواره، وجه تمایز آن از سایر جشنواره‌های مشابه نیز محسوب می‌شود.

همچنین بنا بر اعلام دبیرخانه آثار احصا شده در این دوره از جشنواره شامل کتاب‌های منتشر شده براساس انتشار کتاب های چاپ اول در دو سال اخیر تفکیک و در معرض داوری قرار گرفته است. بر همین اساس در بخش داستان خردسال ۶۴ اثر، در بخش داستان کودک ۳۹۵ اثر، در بخش داستان نوجوان ۱۵۳ اثر، در بخش شعرخردسال ۸۶ اثر، در بخش شعر کودک ۵۴ اثر، در بخش شعرنوجوان ۱۹ اثر، در بخش کتاب‌های علمی آموزشی خردسال ۴۳ اثر، در بخش کتابهای علمی آموزشی کودک ۵۳ اثر و در بخش کتاب‌های علمی آموزشی نوجوان ۷۴ اثر انتخاب و در اختیارداوران قرار گرفته است.

نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به طور دوسالانه برگزار می گردد در آذرماه سال جاری با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شرکت پنتر برگزار خواهد شد.