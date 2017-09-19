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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

آثار تجربی بخش سینمای بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

آثار تجربی بخش سینمای بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

۱۲ فیلم راه‌یافته به بخش سینمای بین‌الملل سی‌وچهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: ۱۲ فیلم کوتاه تجربی از کشورهای ایتالیا، آمریکا، پرتغال، روسیه، فنلاند، آلمان، برزیل، اسلواکی، آرژانتین، هلند و هند در بخش سینمای بین‌الملل سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به رقابت می پردازند.

فهیمی افزود: بخش مسابقه بین‌الملل در ۴ بخش سینمای بین الملل، آسیا، مذهب و ویدیوآرت برگزار می‌شود؛ بخش سینمای بین‌الملل شامل آثار فیلمسازان خارجی در قالب داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی است. تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ یورو به بهترین فیلم تجربی بخش سینمای بین‌الملل تعلق می گیرد.

فیلم‌های تجربی راه‌یافته به این بخش عبارتند از:

• اونیکوما، خرس اهریمنی / آلسیا چیکِت / ایتالیا
• شیفت شب / دِیمُن مول / آمریکا
• اول نوامبر / یوری پیروندی / پرتغال
• چرخش نما / ایلِناکورزیِوا / روسیه
• گردش در فروشگاه / آنا ماریا هوتری / فنلاند
• درهای شناخت / کارولین شوارتز / آلمان
• هجرت / آچی بابا / آلمان
• مطمئن / کارِن آکِرمن / برزیل
• بهشت/ گرِگور ندزم / اسلواکی
• فلج خواب / فِرناندو گالوچی / آرژانتین
• طبیعت / سباستین مولدر / هلند
• دیگری / ویل سانخلا / هند

سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سال‌جاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی برگزار می شود.

کد مطلب 4091393
زهرا منصوری

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