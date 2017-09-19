به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: ۱۲ فیلم کوتاه تجربی از کشورهای ایتالیا، آمریکا، پرتغال، روسیه، فنلاند، آلمان، برزیل، اسلواکی، آرژانتین، هلند و هند در بخش سینمای بین‌الملل سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به رقابت می پردازند.



فهیمی افزود: بخش مسابقه بین‌الملل در ۴ بخش سینمای بین الملل، آسیا، مذهب و ویدیوآرت برگزار می‌شود؛ بخش سینمای بین‌الملل شامل آثار فیلمسازان خارجی در قالب داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی است. تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ یورو به بهترین فیلم تجربی بخش سینمای بین‌الملل تعلق می گیرد.



فیلم‌های تجربی راه‌یافته به این بخش عبارتند از:

• اونیکوما، خرس اهریمنی / آلسیا چیکِت / ایتالیا

• شیفت شب / دِیمُن مول / آمریکا

• اول نوامبر / یوری پیروندی / پرتغال

• چرخش نما / ایلِناکورزیِوا / روسیه

• گردش در فروشگاه / آنا ماریا هوتری / فنلاند

• درهای شناخت / کارولین شوارتز / آلمان

• هجرت / آچی بابا / آلمان

• مطمئن / کارِن آکِرمن / برزیل

• بهشت/ گرِگور ندزم / اسلواکی

• فلج خواب / فِرناندو گالوچی / آرژانتین

• طبیعت / سباستین مولدر / هلند

• دیگری / ویل سانخلا / هند



سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سال‌جاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی برگزار می شود.