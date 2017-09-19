به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فهیمی مدیر امور بینالملل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: ۱۲ فیلم کوتاه تجربی از کشورهای ایتالیا، آمریکا، پرتغال، روسیه، فنلاند، آلمان، برزیل، اسلواکی، آرژانتین، هلند و هند در بخش سینمای بینالملل سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به رقابت می پردازند.
فهیمی افزود: بخش مسابقه بینالملل در ۴ بخش سینمای بین الملل، آسیا، مذهب و ویدیوآرت برگزار میشود؛ بخش سینمای بینالملل شامل آثار فیلمسازان خارجی در قالب داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی است. تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ یورو به بهترین فیلم تجربی بخش سینمای بینالملل تعلق می گیرد.
فیلمهای تجربی راهیافته به این بخش عبارتند از:
• اونیکوما، خرس اهریمنی / آلسیا چیکِت / ایتالیا
• شیفت شب / دِیمُن مول / آمریکا
• اول نوامبر / یوری پیروندی / پرتغال
• چرخش نما / ایلِناکورزیِوا / روسیه
• گردش در فروشگاه / آنا ماریا هوتری / فنلاند
• درهای شناخت / کارولین شوارتز / آلمان
• هجرت / آچی بابا / آلمان
• مطمئن / کارِن آکِرمن / برزیل
• بهشت/ گرِگور ندزم / اسلواکی
• فلج خواب / فِرناندو گالوچی / آرژانتین
• طبیعت / سباستین مولدر / هلند
• دیگری / ویل سانخلا / هند
سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سالجاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی برگزار می شود.
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