  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) سرایان خبر داد:

توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان سرایانی

توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان سرایانی

بیرجند- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرایان از توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

امیرحسین اربابی در گفتگو با مهر از توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

وی گفت: تعداد ۸۸ بسته لوازم التحریر که با همت  خیرین نوع دوست تهیه شده است در بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت توزیع شد.

وی اظهار داشت: حمایت از دانش آموزان نیازمند با مشارکت خیرین در راستای ادامه تحصیل آنان یکی از اولویتهای کاری کمیته امداد است  که از این تعداد۴۲بسته آن بین دانش آموزان مقطع ابتدایی و باقیمانده نیز در مقاطع راهنمایی توزیع شد.

وی ارزش ریالی این بسته های حمایتی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد و افزود: این لوازم شامل کیف، دفتر و نوشت افزار است.

وی  از جامعه خیرین دعوت کرد تا با مشارکت در برنامه های کمیته امداد، دانش آموزان نیازمند را یاری کنند.

وی با بیان این که رفع نیازهای فرهنگی دانش آموزان تحت حمایت از اولویت های این نهاد است، گفت: تقویت بنیه فکری و تحصیلی دانش آموزان بستگی به تأمین نیازهای اولیه تحصیلی دارد تا بر این اساس با آرامش فکری بیشتری به ادامه تحصیل بپردازند.

کد مطلب 4092647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها