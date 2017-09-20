توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان سرایانی

امیرحسین اربابی در گفتگو با مهر از توزیع ۸۸ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

وی گفت: تعداد ۸۸ بسته لوازم التحریر که با همت خیرین نوع دوست تهیه شده است در بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت توزیع شد.

وی اظهار داشت: حمایت از دانش آموزان نیازمند با مشارکت خیرین در راستای ادامه تحصیل آنان یکی از اولویتهای کاری کمیته امداد است که از این تعداد۴۲بسته آن بین دانش آموزان مقطع ابتدایی و باقیمانده نیز در مقاطع راهنمایی توزیع شد.

وی ارزش ریالی این بسته های حمایتی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد و افزود: این لوازم شامل کیف، دفتر و نوشت افزار است.

وی از جامعه خیرین دعوت کرد تا با مشارکت در برنامه های کمیته امداد، دانش آموزان نیازمند را یاری کنند.

وی با بیان این که رفع نیازهای فرهنگی دانش آموزان تحت حمایت از اولویت های این نهاد است، گفت: تقویت بنیه فکری و تحصیلی دانش آموزان بستگی به تأمین نیازهای اولیه تحصیلی دارد تا بر این اساس با آرامش فکری بیشتری به ادامه تحصیل بپردازند.