به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر قلیپور صبح سهشنبه در حاشیه رزمایش توزیع بستههای نوشتافزار میان دانشآموزان نیازمند در گلزار شهدای یاسوج، اظهار کرد: حدود ۳۰ هزار دانشآموز نیازمند در استان وجود دارد که بخشی از آنها از خانوادههای ایتام و نیازمند هستند.
وی افزود: تلاش کمیته امداد این است که فرزندان خانوادههای نیازمند در آغاز سال تحصیلی از لوازم مورد نیاز برخوردار باشند و با شرایط مناسب در مدارس حاضر شوند.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در قالب پویش نیکوکاری شهدایی، برای مرکز استان هزار کیف آماده شده و در سایر مراکز کمیته امداد استان نیز اقدامات لازم برای تأمین کیف و نوشتافزار دانشآموزان انجام شده است.
قلیپور با اشاره به تهیه کتاب و سایر اقلام آموزشی بیان کرد: کتاب نیز خریداری شده و در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع هدفمند کمکها تصریح کرد: خدمات ارائهشده به جامعه هدف در سامانههای مربوط ثبت میشود تا مشخص باشد هر خدمت به چه فردی ارائه شده و از موازیکاری و بیعدالتی در توزیع کمکها جلوگیری شود.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای جمعآوری کمکهای مردمی، پایگاههایی در سطح استان راهاندازی شده و مردم نیز مشارکت خوبی در این پویش داشتهاند.
قلیپور با اشاره به وجود حدود ۳۰ هزار دانشآموز نیازمند در استان گفت: از مردم و خیران درخواست داریم در تأمین نیازهای این دانشآموزان مشارکت کنند، چراکه کمکهای جمعآوریشده در سریعترین زمان ممکن میان جامعه هدف توزیع خواهد شد.
وی بیان کرد: این رزمایش به صورت مشترک و با حضور مسئولان و خیران در گلزار شهدای یاسوج برگزار شد تا بخشی از نیاز دانشآموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی تأمین شود.
مشارکت بانک عامل در تأمین نوشتافزار دانشآموزان
مدیرعامل بانک عامل نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: این بانک علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در زمینههای مختلف اجتماعی نیز مشارکت داشته است.
امیریان افزود: مشارکت در طرحهای بزرگ حوزه آب، نفت، گاز، برق، پتروشیمی، صنایع و معادن، سیمان، خودروسازی، بیمارستانسازی، مسکن، شیلات و صنایع هوایی و دریایی از جمله فعالیتهای این بانک است.
مدیرعامل بانک عامل بیان کرد: در کهگیلویه و بویراحمد نیز این بانک در احداث مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان خصوصی زاگرس و کارخانه سیمان مارگون مشارکت داشته و از طرحهای اشتغالزایی، پنلهای خورشیدی و طرحهای مختلف تسهیلاتی حمایت کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: ساخت مدرسه، احداث مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین و اهدای جهیزیه، آزادسازی زندانیان مالی غیرعمد و تأمین لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبضاعت از جمله این اقدامات است.
مدیرعامل بانک عامل ادامه داد: در دوران کرونا نیز حدود ۱۱۰ دستگاه برای دانشآموزان تهیه شد تا در شرایط آموزش غیرحضوری مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با جشن امداد، بستههای باکیفیت لوازمالتحریر نیز برای دانشآموزان نیازمند تهیه شده و در اختیار آنان قرار میگیرد.
مدیرعامل بانک عامل ابراز امیدواری کرد این اقدامات بتواند گامی برای حمایت از دانشآموزان نیازمند، کاهش محرومیت و کمک به آینده تحصیلی آنان باشد.
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