هفته دفاع مقدس یادآور درس ایثار، شجاعت و استقامت یک ملت پیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی صبح امروز جمعه در مراسم رژیه یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان کردستان اظهار داشت: امسال بهترین اتفاق همزمان شدن ایام هفته دفاع مقدس با آغاز ماه محرم است و این شور حسینی بار دیگر با یکی از هفته های بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همزمان شده است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در ادامه نهضت حسینی به پیروزی رسید و باید به همزمانی ایام هفته دفاع مقدس و آغاز ماه محرم نیز به صورت ویژه توجه کرد، چرا که این انقلاب نیز در راستای دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم و ظالم به پیروزی رسید و این مهم در هشت سال دفاع مقدس به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن از هر فرصت و ابزاری برای مقابله با انقلاب استفاده می کرد و امروز نیز آمریکای جنایتکار و فرزند ناخلفش یعنی رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه به دنبال مقابله با نظام و انقلاب اسلامی ایران هستند که البته به حول و قوه الهی تمامی دسیسه های آنها نقش بر آب شده است.

وی گفت: توطئه ها و دسیسه های دشمنان تنها بر علیه انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه آنها با استفاده از تمامی توان خود برای مقابله با دین مبین اسلام و مسلمانان وارد عرصه شده اند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

آیت الله حسین شاهرودی یادآور شد: امروز جنایت های که در کشور میانمار صورت می گیرد با چراغ سبز آمریکا و همپیمانان وی همراه شده و هدف آنها نابودی تمامی مسلمانان است و این توطئه و دسیسه پیش از این در سایر کشورهای اسلامی و مسلمان نیز اجرایی و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در هر شرایط زمانی و مکانی حامی ملت های مظلوم بوده است، یادآور شد: امروز در شرایطی که تمامی کشورهای جهان در مقابل کشتار مسلمانان میانمار سکوت کرده است، این جمهوری اسلامی ایران است که تمام قد در صحنه حضور داشته و از آنها دفاع می کند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وقتی که داعش به اقلیم کردستان عراق حمله کرد باز هم این جمهوری اسلامی ایران بود که به حمایت از آنها اقدام کرد ولی امروز متاسفانه امروز بارزانی با دعوت رژیم غاصب صهیونیستی فکر می کند که آنها دوست دار مردم این منطقه شده اند.

وی به صحبت های اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص کشورمان اشاره کرد و افزود: به راستی که دشمن از عزت و اقتدار نظام و انقلاب اسلامی ایران عصبانی شده است و آنها راهی جزو گفتن این حرف های بیهوده و بی ثمر ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند امروز دشمن دچار یاس و نا امیدی شده است و این مهم به برکت اقتدار و عزت نظام اسلامی در جهان به دست آمده است.

وی با اشاره به امنیت و عزت کنونی نظام اسلامی، یادآور شد: این امنیت، آرامش و عزت نتیجه رشادت های تمامی نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و حضور مردم به دست آمده است و بدون شک این مهم باعث می شود که ما هر روز با عزت بیشتری از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

آیت الله حسینی شاهرودی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت کنونی استان کردستان در حوزه امنیت، عنوان کرد: خوشبختانه کردستان نیز در امنیت و آرامش کاملی قرار دارد و مردم باید بدانند که برای ایجاد این امنیت رشادت های زیادی صورت گرفته است.