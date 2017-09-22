سخنان ترامپ برخلاف تمام واقعیت های موجود در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین فرا رسیدن ماه محرم را تسلیت گفته و افزود: همه باید سعی کنیم، تا شاگرد خوبی برای مکتب عاشورا باشیم، شیوه های عزاداری باید مشروع باشد، در عزاداری ها سینه زنی، نوحه خوانی، گریه و اشک و بیان فضایل اهل بیت علهم السلام را انجام دهید و از مسائلی که موجب وهن مذهب می شود، پرهیز کنید،نباید حرام شرعی و اعمالی که سبب تحقیر مذهب می شود، در عزاداری ها نفوذ پیدا کند.

وی اضافه کرد: باید در عزاداری ها چشم دشمنان را کور و توطئه های آن ها را خنثی کنیم و لذا راه اندازی دسته های عزاداری در خیابان ها و معابر موضوعیت داشته و از مهم ترین شعائر محرم است، از هم اکنون تمام هیات ها برای حضور دسته های عزاداری در خیابان ها در روز عاشورا برنامه ریزی کرده و این شعائر را حفظ کنند.

امام جمعه موقت ورامین سپس به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ایثارگری، فداکاری و استقامت و جهاد عزت مندانه ۸ ساله ملت ایران در برابر دنیای استکبار در تاریخ این کشور نظیر ندارد، ما تنها با صدام طرف نبودیم، بلکه با تمام دنیای کفر و استکبار طرف بودیم، تمام باطل یک طرف بود و ملت ما یک طرف، انقلاب اسلامی تازه پیروز شده و ارتش دچار نابسامانی بوده و آمادگی جنگ در کشور وجود نداشت، اما دفاع جانانه ملت ایران اعجاب همه جهانیان را بر انگیخت.

وی با بیان این که ملت ایران با اتکا به قدرت لایزال الهی و اطاعت از ولایت فقیه در ۸ سال دفاع مقدس سربلند شد، گفت: دفاع مقدس زمینه ساز پیروزی های دیگر و بیداری مسلمانان جهان شد، ما امروز باید با ارائه الگوهای با فضیلت این عرصه، جامعه را در برابر بیگانگان مصون بداریم، امریکا و اسراییل بدانند، اگر امروز نیز نگاه سوء به کشور ما داشته باشند، ملت ما با تمام قدرت در برابر آن ها خواهد ایستاد و درسی فراموش نشدنی به آن ها خواهد داد.

محمودی با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران، گفت: باید مراقب باشیم، در همین ورامین، که با سابقه انقلابی شناخته شده و پیشینه آن در قیام ۱۵ خرداد بر کسی پوشیده نیست، برخی درصدد تضعیف وجهه دینی و انقلابی این شهرستان هستند، با کمال تاسف باید عرض کنم، برخی عناصر فاسد در ورامین محفل پارتی دختران و پسران برپا کردند و برخی افراد به اسم ورزش اعمال خلاف اخلاق مرتکب شدند.

وی گفت: اتفاقات نامبارکی در ورامین در حال رخ دادن است، عده ای می خواهند حساسیت مردم ولایی این منطقه نسبت به فتنه و سران فتنه را کم رنگ کنند، باید عرض کنم، امتحان امروز بسیار سخت تر از دوران دفاع مقدس است، همه باید دست در دست یکدیگر داده و از فرهنگ دینی و انقلابی خود پاسداری کنیم، البته باید دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی نیز به وظیفه خود عمل کنند.

محمودی اظهار داشت: اگر قانون اجرا شود، حدود الهی جاری شود و اگر اقتدار و صلابت دستگاه های مسئول حفظ شود، قطعا شاهد چنین صحنه هایی نخواهیم بود، جان مایه وصایای شهدای ۸ سال دفاع مقدس پاسداری از ارزش ها است.

وی سپس به اظهارات سخیف ترامپ در سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: جای تاسف است، که امروز هدایت یک کشور قدرتمند در دنیا به دست یک فرد پست و رذل افتاده که تعادل روحی و روانی ندارد و در منجلاب فساد غرق شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: از پشت تریبون سازمان ملل، توسط چنین فرد رذلی، حرف هایی زده می شود، که بر خلاف تمام واقعیات موجود در ایران است، البته همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، امروز تمام توطئه ها و سیاست های امریکا در منطقه با بن بست مواجه شده است، در عراق و سوریه و لبنان شکست خورده اند و خشم ترامپ از همین موضوع است، لذا امروز پس از نماز جمعه مردم مومن ورامین، با حضور در تظاهراتی پاسخ ترامپ را خواهند داد.

محمودی ادامه داد: امریکا باید بداند، ملت ایران او را شیطان بزرگ می داند و هرگز در برابر زورگویی های این مستکبر بزرگ تسلیم نخواهد شد و فریاد «مرگ بر امریکا» ، فریاد همیشگی ملت ایران خواهد بود.