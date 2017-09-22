ریزش کیک معدنی در دندی باعث محبوس شدن راننده کامیون شد

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تیم های امدادی به محل معدن اعزام شدند، افزود: این حادثه در پنج کیلومتری دندی در محل جمع آوری ضایعات معدنی رخ داد که در پی آن یک راننده کامیون به نام حامد احمدی در زیر ضایعات محبوس شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت ۱۱.۳۰ به جمعیت هلال احمر استان زنجان اعلام شد، ادامه داد: بلافاصله نیروهای امداد و نجات از پایگاه ماهنشان به محل حادثه در شرکت ترابری دندی که محل دپوی کیک های سرب و روی است اعزام شدند، همچنین یک گروه آنست از مرکز استان به محل حادثه اعزام شده است.

میزرایی از احتمال مرگ راننده کامیون در حادثه ریزش کیک معدنی در شرکت ترابری دندی خبر داد.

همچنین مدیر روابط عمومی اورژانس استان زنجان از اعزام آمبولانس از اورژانس دندی به محل حادثه خبرداد و گفت:در این حادثه راننده بیل مکانیکی موفق به فرار شده است و راننده کامیون در زیر آوار گرفتار شده است که در حال حاضر تلاش برای نجات وی ادامه دارد.

مرادی افزود: خوشبختانه هیچ آسیبی به راننده بیل مکانیکی وارد نشده و وی در سلامت کامل قرار دارد و در حال حاضر تلاش برای نجات راننده کامیون ادامه دارد و امیدواریم وی به سلامت از زیر آوار نجات پیدا کند.